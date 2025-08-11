Slušaj vest

U 89. godini preminula je Gabi Novak, jedna od najznačajnijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, čiji je glas obeležio decenije muzike i kulture. Vest o njenoj smrti potvrdili su iz Croatia Recordsa, a odlazak ove umetnice ostavio je veliku prazninu u svetu muzike.

Poslednje godine i borba sa bolešću

Gabi Novak je u martu ove godine otvoreno govorila o svom zdravstvenom stanju. Nakon teške povrede kičme, kada su joj pukla dva pršljena, mesec dana je provela nepokretna, a potom nastavila oporavak u specijalizovanom rehabilitacionom domu.

Pukla su mi dva pršljena koja, srećom, nije bilo potrebno operisati.Skoro mesec dana nisam ustajala iz kreveta, ali sada polako ponovo hodam. Ne dam se ja, uvek treba misliti pozitivno – rekla je tada sa osmehom.

Dom za rehabilitaciju pružio joj je mir, stručnu negu i društvo, dok ju je porodica redovno posećivala. Nakon potpunog oporavka planirala je da otputuje na Hvar, a zatim i u Šibenik, rodni grad njenog pokojnog supruga, kantautora Arsena Dedića.

Povlačenje sa scene

U februaru je najavila da se povlači iz javnog i muzičkog života:

– Sada ću se konačno posvetiti sebi. Imam ozbiljnu povredu i nema potrebe da se forsiram. Na mladima svet ostaje. Mislim da je 65 godina pevanja zaista dovoljno. Iza mene je jedna lepa, mirna i umerena karijera.

Večna ljubav prema Arsenu

Veza Gabi Novak i Arsena Dedića bila je jedna od najlepših ljubavnih priča jugoslovenske umetničke scene. On joj je bio suprug, prijatelj, oslonac i najveća inspiracija. Pisao joj je pesme, a neretko javno govorio koliko je voli i koliko mu znači.

Poslednji intervju dala je upravo na dan kada bi Arsen proslavio 85. rođendan.Umesto slavlja, Gabi je, kao i svake godine, zapalila sveću na njegovom grobu na Mirogoju.

– Tužna sam, usamljena... Teško mi je. Zaslužio je mnogo više pažnje jer je bio jedinstven. Ali bez obzira na to, on će zauvek ostati u srcima onih koji su ga voleli, poštovali i cenili – izjavila je tada, ne skrivajući emocije.

