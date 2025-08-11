Slušaj vest

U 89. godini preminula je Gabi Novak, jedna od najznačajnijih pevačica sa prostora bivše Jugoslavije, čiji je glas obeležio decenije muzike i kulture. Vest o njenoj smrti potvrdili su iz Croatia Recordsa, a odlazak ove umetnice ostavio je veliku prazninu u svetu muzike.

Poslednje godine i borba sa bolešću

Gabi Novak je u martu ove godine otvoreno govorila o svom zdravstvenom stanju. Nakon teške povrede kičme, kada su joj pukla dva pršljena, mesec dana je provela nepokretna, a potom nastavila oporavak u specijalizovanom rehabilitacionom domu.

– Pukla su mi dva pršljena koja, srećom, nije bilo potrebno operisati.Skoro mesec dana nisam ustajala iz kreveta, ali sada polako ponovo hodam. Ne dam se ja, uvek treba misliti pozitivno – rekla je tada sa osmehom.

Dom za rehabilitaciju pružio joj je mir, stručnu negu i društvo, dok ju je porodica redovno posećivala. Nakon potpunog oporavka planirala je da otputuje na Hvar, a zatim i u Šibenik, rodni grad njenog pokojnog supruga, kantautora Arsena Dedića.

Povlačenje sa scene

U februaru je najavila da se povlači iz javnog i muzičkog života:

– Sada ću se konačno posvetiti sebi. Imam ozbiljnu povredu i nema potrebe da se forsiram. Na mladima svet ostaje. Mislim da je 65 godina pevanja zaista dovoljno. Iza mene je jedna lepa, mirna i umerena karijera.

Večna ljubav prema Arsenu

Veza Gabi Novak i Arsena Dedića bila je jedna od najlepših ljubavnih priča jugoslovenske umetničke scene. On joj je bio suprug, prijatelj, oslonac i najveća inspiracija. Pisao joj je pesme, a neretko javno govorio koliko je voli i koliko mu znači.

Gabi Novak i Arsen Dedić imali su jednu od najlepših ljubavnih priča Foto: Dragan Kadić, Printscreen/Yotube

Poslednji intervju dala je upravo na dan kada bi Arsen proslavio 85. rođendan.Umesto slavlja, Gabi je, kao i svake godine, zapalila sveću na njegovom grobu na Mirogoju.

– Tužna sam, usamljena... Teško mi je. Zaslužio je mnogo više pažnje jer je bio jedinstven. Ali bez obzira na to, on će zauvek ostati u srcima onih koji su ga voleli, poštovali i cenili – izjavila je tada, ne skrivajući emocije.

