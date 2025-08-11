Slušaj vest

Kada je britanska manekenka i radijska voditeljka Keli Bruk(45) pre dve decenije krasila naslovnice modnih magazina, naučnici su je opisali kao ženu sa "najsavršenijim telom na svetu". Bez estetskih zahvata, oslanjajući se isključivo na svoj prirodni izgled, Keli je izgradila dugovečnu karijeru i stekla status jedne od omiljenih britanskih javnih ličnosti.

Danas, pored manekenske prošlosti, ona je prepoznata i po svom smislu za humor i opuštenom pristupu javnom životu - što je ponovo dokazala u trenutku koji je nasmejao milione.

Ovog puta nije pozirala na crvenom tepihu, niti vodila glamurozni događaj - umesto toga, odlučila je da isproba jedan od trenutno najpopularnijih TikTok trendova - i završila na podu, u sceni o kojoj bruji internet.

Izazov inspirisan Niki Minaž

"Niki Minaž čelendž", poslednjih nedelja preplavio je društvene mreže. Inspirisan scenom iz spota pevačice iz 2013. godine, izazov podrazumeva balansiranje na jednoj nozi, često u štiklama i na nestabilnim površinama, dok učesnici pokušavaju da zadrže kontrolu i eleganciju. Za mnoge je to prilika da pokažu spretnost - za druge, potencijalna karta za hitnu pomoć.

Keli Bruk, poznata po tome da se ne boji da se našali na sopstveni račun, odlučila je da testira svoje veštine tokom radijske emisije na Heart FM. Kao oslonac joj je poslužio kolega i voditeljski partner Džejson King, koji je kleknuo na sve četiri. Keli se popela na njegova leđa, držeći knjigu i pozirajući pred kamerom, ali je ravnoteža trajala svega tri sekunde.

Pad, smeh i priznanje uživo

U trenutku kada je izgubila oslonac, pala je pravo na Džejsonovu glavu, a zatim se našla na podu, ne prestajući da se smeje. Usred smehotresa, obratila se kolegama koji su snimali: "U-pi-ški-la sam se! Možemo li dobiti ubruse?"

Video je momentalno postao viralan, a reakcije njenih pratilaca bile su prepune simpatija. Mnogi su hvalili Keli zbog spontanosti i spremnosti da deli i ne tako "savršene" momente iz svog života.

Od smeha do ortopedske kragne

Samo nekoliko sati kasnije, Keli je na Instagramu objavila novi snimak, ovog puta sa ortopedskom kragnom oko vrata, spremna da ipak odradi popodnevnu emisiju sa Kingom. "Boli me vrat. Imam osećaj kao da mi je sve pomereno", priznala je kroz osmeh.

Iako je bilo očigledno da je povreda bezopasna, nije propustila priliku da se našali na račun kolege. Dok joj je Džejson pomagao da "namesti" leđa, zagrizla je šaku sirove testenine. Zvuk krckanja naveo ga je da pomisli kako mu je slučajno povredio vrat. Kada je shvatio da je nasamaren, oboje su se od srca nasmejali.

Šta je zapravo "Niki Minaž čelendž"?

"Niki Minaž čelendž" je viralni trend na društvenim mrežama koji podrazumeva balansiranje na jednoj nozi, najčešće u visokim potpeticama, dok učesnici stoje ili hodaju po različitim nestabilnim i neočekivanim površinama. Inspirisan je scenom iz muzičkog spota Niki Minaž za pesmu "High School" iz 2013. godine, u kojoj pevačica naizgled bez napora drži savršen balans u štiklama.

Učesnici ovog izazova pokušavaju da ponove tu lakoću i eleganciju, što izgleda jednostavno, ali je fizički izuzetno zahtevno jer zahteva dobru koordinaciju, snagu i stabilnost. Izazov je postao hit upravo zbog te kombinacije estetike i rizika, a korisnici TikToka i Instagrama postavljaju snimke svojih pokušaja, što dodatno podstiče popularnost trenda.

Međutim, brojni padovi i povrede prate ovaj izazov, jer balansiranje u visokim potpeticama na nestabilnim podlogama nije samo teško, već i potencijalno opasno, što su potvrdili brojni ortopedi i fizioterapeuti širom sveta.

Viralnost i opasnosti modernih izazova

Trendovi poput "Niki Minaž čelendža" često su zarazni i privlačni, ali kriju i opasnosti koje ne treba potcenjivati. Lekari upozoravaju na moguće povrede koje mogu nastati pri padovima u štiklama ili sa visine - istegnuća, uganuća, pa čak i ozbiljnije traume vrata i leđa.

Keli Bruk je pokazala da je moguće sa humorom prihvatiti i neplanirane situacije, ali mnogi nisu imali toliku sreću. Ovaj izazov ostaje primer kako viralni trendovi, pored zabave, nose i dozu rizika.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

