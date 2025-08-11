Slušaj vest

Gabi Novak, muzička diva čiji su glas, emocija i elegancija obeležili muzičku scenu čitavog regiona, preminula je u 90. godini života.

Tokom prethodnih nedelja, Gabi je vodila borbu sa upalom pluća. Iako je uspela da pobedi bolest, po povratku u Dom za stare osobe njeno zdravstveno stanje se naglo pogoršalo i svakim danom je sve više kopnela.

– Otišla je tiho, a s njenim odlaskom kao da se utišala muzika – rekli su njeni prijatelji za Jutarnji.hr.

Preminula je u ponedeljak ujutro, mirno i dostojanstveno, baš onako kako je i živela.

Sin joj umro pre dva meseca

Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju koji je u junu umro u 53. godini života.

Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju.

- Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to iza mene. Odlično sam, i to ne samo fizički. Najvažnije je što sada na svet gledam pozitivnije - rekao je tada.

