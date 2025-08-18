Slušaj vest

Na velikom platnu, Kijanu Rivs je majstor preživljavanja – junak koji beži od metaka, ruši zlikovce i izmiče smrti u filmovima poput „Brzina“, „Matrix“ i „John Wick“. Ali iza glamura i adrenalina krije se život obojen tugom i gubicima koje nijedna filmska scena ne može da nadmaši.

Ovaj 60-godišnjak, koji je prošle godine boravio i u Srbiji, slovi za jednog od najskromnijih glumaca u Holivudu. Čovek velikog srca, ali i neko ko je kroz decenije izgubio mnoge voljene osobe. I sam priznaje – smrt mu je uvek na umu.

„Sve vreme razmišljam o smrti“, rekao je za BBC News, govoreći o svojoj novoj naučno-fantastičnoj priči The Book of Somewhere Else.

Pogledajte u galeriji fotografije slavnog glumca:

1/9 Vidi galeriju Glumac Kijanu Rivs Foto: Live Production, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, ATAImages/ Antonio Ahel

Godina slave i najvećeg bola

Za Rivsa je 1999. bila prekretnica. Dok je svet gledao Matrix i njegovu ulogu koja ga je lansirala u vrh Holivuda, on je privatno proživljavao najveću tragediju.

Njegova devojka Dženifer Sajm bila je u osmom mesecu trudnoće kada je rodila njihovu ćerku Ejvu – bebu koja se, nažalost, rodila mrtva.

Njihova veza, iako puna ljubavi, nije preživela težinu tog gubitka. Raskinuli su nakon nekoliko nedelja, ali su ostali bliski prijatelji.

Drugi udarac – gubitak Dženifer

Samo dve godine kasnije, sudbina je ponovo udarila. Dženifer je poginula u saobraćajnoj nesreći 2001. godine. Nakon zabave u kući Merilina Mensona, izgubila je kontrolu nad vozilom, udarila u parkirane automobile i zadobila smrtonosne povrede glave. Imala je svega 28 godina.

Kijanu je bio jedan od onih koji su nosili njen kovčeg. O njenoj smrti retko je govorio, ali je 2006. za magazin Parade otvorio dušu:

„Tuga menja oblik, ali nikad ne prestaje. Ljudi se zavaravaju da mogu da je prevaziđu i kažu: ‘Gotovo je, dobro sam’. To je greška.“

Život posle tragedije

Rivs nikada nije dobio priliku da postane otac – barem koliko javnost zna. Ljubavni život godinama je čuvao daleko od očiju javnosti. Tek 2019. odlučio je da svetu predstavi svoju partnerku – umetnicu Aleksandru Grant, dugogodišnju prijateljicu sa kojom je danas u srećnoj vezi.

Aleksandra Grant vratila je veru u ljubav Kijanu Rivsu Foto: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Otac ga je napustio kada je bio dete

Kada je imao samo tri godine, njegov otac je napustio porodicu. Još tri godine s njim je održavao kontakt ali, kada je napunio šest godina njihov odnos je u potpunosti prekinut. Kada su se njegovi roditelji razveli, s porodicom se vrlo često selio pa je tako promenio čak četiri srednje škole. Takođe, patio je od disleksije pa je školovanje za njega predstavljalo veliki izazov. Iako nikada nije maturirao, danas je vrlo dobar čitač.

Brine se za svoju porodicu

Nakon što joj je dijagnostifikovana leukemija, Kijanu je postao staratelj svoje sestre. Tokom njenog desetogodišnjeg lečenja nebrojeno puta je donirao novac bolnicama i udruženjima za borbu protiv raka. Čak je i sam pokrenuo sopstvene donatorske kampanje ali je odbio da se njegovo ime veže uz njih.

Bonus video: Dvojnik Kijanu Rivsa