Dejvid Džastis, bivši suprug glumice Hale Beri, nakon gotovo trideset godina po prvi put otvoreno je progovorio o razlozima njihovog razvoda koji se dogodio 1997. godine.

U nedavnom gostovanju na podkastu "All the Smoke", Džastis je otkrio da je njihova veza od početka bila intenzivna, ali i prebrza. Naime, Hale ga je zaprosila nakon pet meseci veze, a on je pristao "jer ko bi tada mogao da kaže ne". Retrospektivno otkriva da tada nije bio siguran jesu li njegova osećanja bila dovoljno jaka, te da ga je vodio trenutak, a ne emotivna zrelost.

Dejvid Džastis je prvi muž Hale Beri Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

"Nije kuvala i čistila"

Džastis je istakao da je pitanje tradicionalnih očekivanja od braka bilo ključno u njegovoj odluci. Odgajan na američkom Srednjem zapadu, imao je sliku supruge koja kuva, čisti i posvećena je porodici, što se nije poklapalo s Halenim tadašnjim životnim stilom i karijerom uspešne glumice koja je često putovala zbog snimanja.

Hale Beri je zaprosila Dejvida Džastisa Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Rekao je: "Počeo sam da se pitam - da li je ona žena s kojom želim da imam decu i gradim porodicu? Nije kuvala, nije čistila, nije pokazivala majčinske instinkte, i tu su počeli naši problemi". Dodao je kako nikada među njima nije bilo neverstva, već su razlike i nedostatak zrelosti doveli do udaljavanja, prenosi Tportal.

Još jedan značajan faktor bio je njihov karijerni tempo – često su bili razdvojeni zbog poslovnih obaveza, što je dodatno opterećivalo brak. Džastis smatra kako bi im zajednička terapija možda pomogla da prebrode nesuglasice, ali tada nisu bili svesni takvih opcija. Iako su se rastali, Džastis danas tvrdi da nije bilo velikih skandala ni "velikih problema" – jednostavno su bili premladi i nespremni za ozbiljan zajednički život.

Oboje su nakon razvoda nastavili dalje: Džastis je u drugom braku i otac troje dece, dok je Hale Beri još nekoliko puta bila u braku i trenutno je u vezi s muzičarom Vanom Hantom.

