Muzička legenda Gabi Novakpreminula je u 90. godini, samo dva meseca nakon što je iznenada u 53. godini preminuo njen sin Matija Dedić.

Sa 3 godine došla u Zagreb sa roditeljima

Pre nekoliko godina govorila je o svom detinjstvu i nesrećnim godinama jer je bio početak Drugog svetskog rata. Gabina majka bila je Nemica, a Gabi se rodila u Berlinu. Imala je 3 godine kada je s roditeljima došla u Zagreb, a onda su je poslali na Hvar kod bake i deke, kako bi bila na sigurnom. Oca su joj pred kraj rata pogubili, bez ikakvog objašnjenja, a ona je nakon toga godinama živela u maloj sobi s majkom, koja u Zagrebu nakon rata nikako nije mogla da nađe posao.

- Mislim da te takvo odrastanje očeliči, ali i nauči da poštuješ i znaš dobro da proceniš svoje životne etape, prihvataš i dobro i zlo i sudbinu, drugačije razmišljaš o tome, ne zalećeš se - pričala je Gabi, piše Večernji list.

Upoznaje Arsena Dedića 

Kada je odrasla, upisala je Školu primenjene umetnosti jer je bila likovno nadarena, ali imala je i prijatan glas pa je likovima u crtanim filmovima pozajmljivala glas. Tada ju je čuo Bojan Adamič, slovenački kompozitor filmske muzike i dirigent, i tako je započela njena muzička priča. Ubrzo nakon toga je na probi Zagrebačkog festivala upoznala Arsena.

Arsen Dedić zagrlio Gabi Novak
- Upoznao nas je Mario Boljuni. A Arsen je rekao: "Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam ko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj svesci u Šibeniku ’58. zalepljenu njenu sliku." I on je tu svesku doneo na sledeću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i veoma bliski. To nas je i vodilo čitavog života, do naše odluke da uopšte krenemo zajedno – jer mi smo u jednom trenutku zapravo odlučili da se to formira u nešto ozbiljnije, shvatili smo da je to to. Rodio nam se Matija ’73. i onda smo se venčali, Arsen je rekao da se nećemo venčati "dok mu ja ne rodim dete", zamislite... Rekao je: "A još ako bude muško, onda si moja do kraja života" - pričala je kroz smeh.

Odnos sa sinom Matijom

Sin Matija izrastao je u veoma talentovanog i cenjenog muzičara, a mamu Gabi je uveo u novu etapu života nakon što se vratio sa akademije u Gracu.

- Ja sam bila pevačica, osvajala nagrade, bila priznata, sve to zajedno je bilo divno... Međutim, vrtela sam se u jednom krugu i znala sam da tu mora biti još nešto. Matija je ovako rekao: "Gledaj, mama, hajde da napravimo nešto. Da se ne vrtiš stalno po toj zabavnoj muzici, ja znam sjajne mlade muzičare." Oslobodila sam se zahvaljujući Matiji i tim sjajnim mladim muzičarima. S njima sam otkrivala da mogu još nešto, oni su bili moj vetar u leđa, otvarali su mi neke nove puteve. Došla sam do onoga što je negde u dubini bio cilj mog života i dugih 60 godina na sceni. I zapravo umišljam sebi da sam u poslednjih deset godina postigla to da sam ja sebi kompletna. I kad radim s Matijom svoje solističke koncerte, onda tek osećam tu bliskost i tu sreću. I znam da će tih sat i trideset minuta biti nešto najlepše što čovek može da podeli sa svojim detetom i sa jednim divnim, izgrađenim umetnikom. To je bila ta misija koju sam ja konačno dosegnula - zaključila je tada legendarna Gabi.

Gabi Novak
Gabi Novak
Gabi Novak
Gabi Novak

