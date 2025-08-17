Slušaj vest

Sportska novinarka Dileta Leota još jednom je opravdala titulu kraljice bikinija. Nedavno smo imali priliku da je vidimo u zanimljivom plavom dezenu koji mami uzdahe, a sada nas je oduševila ženstvenim motivima cveća.

1/5 Vidi galeriju Dileta Liota Foto: Printscreen/Instagram/dilettaleotta

Dileta, koja obožava da pokazuje izvajanu figuru, je objavila kompilaciju atraktivnih fotografija na Instagrmu, a pažnju su privukle raskošne obline.

Kako se vidi, bujne grudi i vitko telo bili su u prvom planu, a zanosna plavuša se nije stidela da mnogobrojnim fanovima obezbedi bolji kadar.

Naime, na pretposlednjoj fotografiji vidimo Diletu kako uživa u obilnoj hrani, ali akcenat je ipak na bujnim grudima. Fanovi su odmah proučili objavu, te su brže-bolje odmah dali i svoje mišljenje u vidu komentara.

"Veoma si šarmantna", "Prelepa si", "Vauuu, kakvo telo", samo su neki...

(Kurir.rs/Superžena)

VIDEO: Dileta Leota u kupaćem: