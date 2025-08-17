Slušaj vest

Niko nije mogao da pretpostavi da će koncert grupe Queen u parku Nebort 1986. godine biti poslednji put da je grupa izašla zajedno na binu (u tom sastavu).

- Mislim da većina vas zna da je ovo poslednja stanica na našoj turneji. Znate to već? I tako lep način da se to okonča. Mislim, pogledajte vas sve. Takođe bih mogao da dodam da je ovo bila najbolja evropska turneja za nas, zahvaljujući svima vama d*kadžijama tamo - rekao je Fredi Merkjuri tokom ovog koncerta.

Međutim, reči koje je rekao svom kolegi Brajanu Meju govore kao da je imao neki predosećaj.

Naime, tada se požalio Brajanu da je u užasnim bolovima ni ne sluteći da je HIV virus već u njegovom telu i da će preminuti samo nekoliko godina kasnije.

Brajan Mej, gitarista grupe "Queen" Foto: Profimedia

- Da li smo znali da će to biti poslednji put? Ne. Fredi je rekao nešto poput Oh, ne mogu više ovo, dođavola, da izdržim, celo telo me boli. Ali to je obično govorio na kraju turneje, tako da mislim da to nismo shvatili ozbiljno - rekao je Brajan Mej godinama kasnije.

Nekoliko meseci nakon ovog koncerta, Frediju je dijagnostikovan AIDS, što je u to vreme predstavljalo smrtnu kaznu zbog nedostatka naširoko dostupnih modernih lekova, a on je odlučio da svoje stanje drži u tajnosti.

Zatim se predomislio i sve priznao svetu 23. novembra 1991. godine - samo dan pre nego što je umro.

Fredi Merkjuri Foto: Profimedia

Fredi nikada nije zvanično potvrdio svoju seksualnost, ali je poznato da je tokom života imao intimne veze i sa muškarcima i sa ženama, ali nakon što je napustio dugogodišnju romansu sa Meri Ostin, uselio se kod čoveka po imenu Džim Haton.

Meri je kasnije tvrdila da joj je on otkrio svoju bolest 1976. godine - ali niko nije znao da su njegovi napadi sve lošijeg zdravlja mogli biti povezani sa polno prenosivom bolešću.

