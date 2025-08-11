Slušaj vest

Pop diva Gabi Novakpreminula je juče u 89. godini života, preneli su svi mediji u bivšoj Jugoslaviji. Otišla je tako u zagrljaj svom sinu Matiji i suprugu Arsenu Dediću jedna od poslednjih predstavnica zlatne ere jugoslovenske muzike.

Još se nismo oporavili od vesti da je u 53. godini života otišao čuveni pijanista, a sad je sve umetnike od Vardara do Triglava potresla informacija da Gabi nije uspela da se oporavi od upale pluća.

Kolege i prijatelji uputili su joj poslednji pozdrav

Gabi je bila cenjena u Beogradu, a nastupala je i nakon rata. Kompozitorka i pevačica Aleksandra Kovač imala je čast da sarađuje s koleginicom.

- Veoma me je potresla vest o odlasku velike i neponovljive Gabi Novak. Imala sam čast da je upoznam pre nekoliko godina, kad je maestralno izvela moju kompoziciju "Neko misli na tebe" za film "Šavovi". Ona je bila prava dama jugoslovenske muzike i autentična umetnica. Pevanje je doživljavala kao vodič kroz emocije, slike i atmosfere, kreirajući vrhunske interpretacije, prepune finesa i zagonetki - kaže Aleksandra, dodajući:

- Jedan od najznačajnijih trenutaka mog kompozitorskog rada je bio kad je Gabi uvrstila pesmu "Neko misli na tebe" u jednu od pet najlepših pesama svoje pevačke karijere. Kakva privilegija je bila razgovarati sa Gabi o pevanju. Jer kad ste u društvu velikana, treba samo da slušate i učite. Gabi će zauvek biti tu, u muzici, zagrljena sa Arsenom i Matijom.

Gabi Novak i Miki Manojlović Foto: Dragan Kadić

Emotivnim rečima se od muzičke dive na društvenim mrežama oprostio muzički urednik i producent Siniša Škarica.

- Otišla je jedinstvena Gabi Novak. Poslednja u porodici koju smo voleli, kojoj smo na neki način pripadali, ili bolje rečeno - porodici koja je pripadala nama. Arsen, Matija, Gabi. Generacija koja je tamo davno, početkom šezdesetih, otkrivala rokenrol, kada smo počeli da slušamo Elvisa, Litl Ričarda, Fetsa Domina, Klifa i Šedouze, dakle ponekad kao zakleti protivnici domaće zabavne muzike, zahvaljujući njoj, rekao bih prvoj modernoj pevačici našeg doba, počeli smo da menjamo svoj odnos prema "omraženim" šlagerima - kazao je pa dodao:

- Od prve fascinantne pojave na samom kraju pedesetih, glasom u jednom važnom filmu (pesma "Sretan put" u "H-82) i likom na televizijski zabeleženoj pobedi na jednom važnom festivalu (Zagrebački festival 1959, "Ljubav ili šala"), obeležavajući svojim izvedbama svaku narednu deceniju, od kraja pedesetih do 2020, s Porinovom nominacijom za najbolji ženski vokal (singl "Sanjaj jedini"), te sa Anom Opačak kao dobitnicom nagrade za najbolju vokalnu saradnju 2022. za pesmu "Pesma", Gabi Novak se doživljava kao konačna ikona hrvatske pop muzike; njen glas je saundtrek naših života - napisao je Škarica.

Gabi Novak čita delove knjige o Arsenu Dediću Foto: Beta Tomislav Pavlek

Glumica Iskra Brajović prisetila se svog jedinog susreta s Gabi.

- Pre mnogo godina, na Matijinom koncertu u Beogradu, prišla sam joj i predstavila se. Zagrlila me je jer je poznavala mog oca, koga dugo nije videla zbog ratova i gluposti, i time je zagrlila njihovu mladost, doba poezije, muzike, ljubavi koja ne deli ljude, ono doba koje moja nesrećna generacija neće ni doživeti... Pamtim taj osećaj. I u svojoj kući čuvam dobar muzički ukus, nepokleknut pred neukusom koji vreba odasvud. Gabi, hvala za lepotu i za muziku - napisala je glumica.

Vreme i mesto sahrane Gabi Novak biće naknadno saopšteni.

