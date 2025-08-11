Slušaj vest

Dženifer Lopez u okviru svetske turneje nastupala je sinoć u Kazahstanu, a pažnju mnogih pa i same pevačice privukao je insekt koji ju je "napao" u sred pesme

Naime, dok je Džej Lo bila u žaru nastupa maleni skakavac krenuo je da se penje preko njene ruke do vrata, a nakon što je primetila insekta pevačica ga je mahnito zgrabila i bacila na pod bine. 

- Golicalo me je - poručila je pevačica kroz smeh pred svima, a njena reakcija izazvala je bujicu komentara kako pozitivnih, tako i onih negativnih. 

"Pitam se da li je to zaista bio pravi skakavac", "Kao što je buba pala na pod tako je i njena karijera propala", "Buba naslutila neki čudan miris", "Dženifer Lopez toliko popularna da je i insekti vole", "I skakavac traži mesto u prvom redu na koncertu Džej Lo", samo su neki od komentara u nizu.

Pojedini su se prisetili i filma "Kiss of the Spider Woman", brodvejskog klasika iz 1993. godine, praveći šalu na to da je nastup Džej Lo zapravo uvod u "novi film Kiss of the Cricket Woman" u kom pevačica ima glavnu ulogu. 

