Slušaj vest

Iako prema sopstvenim rečima više nema rak, Kejt Midlton ove godine je drastično smanjila pojavljivanja u javnosti, pa su tako obožavaoci kraljevske porodice uskraćeni za informacije o njenom zdravstvenom stanju. S obzirom na to da se retko može videti, mnogi su uvereni da se istina o njenom zdravlju skriva.

Kejt Midlton Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Sada su britanski mediji objavili da je, nakon što je ušla u remisiju, princeza doživela situaciju kojoj se nije nadala. Naime, nakon što je godinama ona bila najpopularniji član kraljevske porodice, sada je tu titulu izgubila, a javnost više voli njenog supruga, budućeg kralja Vilijama, piše Ekspres.

Prema novoj anketi "YouGov"-a, Kejt je izgubila poziciju najpopularnije osobe u britanskoj kraljevskoj porodici. Anketa je pokazala da 74% Britanaca ima pozitivno mišljenje o Vilijamu, dok je Kejt na drugom mestu sa 71% pozitivnih ocena. Princeza En je treća sa 70%, a kralj Čarls četvrti sa 59%.

Princ Vilijam u svečanom odelu sa cilidar šeširom na glavi
Princ Vilijam skočio je na prvo mesto omiljenih članova kraljevske porodice Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najnepopularnija osoba je princ Endru, osramoćeni vojvoda od Jorka, koji je dobio 87% negativnih ocena. Princ Hari i Megan Markl i dalje se suočavaju sa neodobravanjem javnosti, a samo ih 28%, odnosno 20% Britanaca doživljava pozitivno.

Ranije ove godine, kada je posetila bolnicu u kojoj se lečila princeza od Velsa, otkrila je da je u remisiji.

- Kao što svako ko je iskusio dijagnozu raka zna, potrebno je vreme da se prilagodite novoj normalnosti. Međutim, radujem se ispunjenoj godini koja je pred nama - istakla je princeza od Velsa.

(Kurir.rs/Story.hr)

Ne propustitePop kulturaKada Kejt Midlton postane kraljica, koje titule će nositi njeni roditelji? Svi se pitaju ko će doneti takvu odluku
Kejt Midlton u haljini Roksande Ilinčić na finalu Vimbldona profimedia-1021677570.jpg
Pop kulturaSvi su mislili da ispod kaputa nema ništa: Čak je i Kejt Midlton jednom prilikom pokazala previše!
profimedia-0823634618.jpg
ŽenaEvo gde Vilijam i Kejt letuju u Grčkoj: Jedno od najlepših ostrva Jonskog mora krase nestvarne plaže, skrivene uvale i delfini
vilijam i kejt.jpg
Pop kultura"Za 10 godina će pisati kako su svi znali, ali nisu smeli da kažu" Zloslutni detalj na Kejt Midlton zabrinuo fanove
Kejt Midlton na Vimbldonu profimedia-1021426771.jpg

Bonus video: Kako je Kejt Midlton pokušala da smiri princa Luisa na krunisanju? 

Kako je Kejt Midlton pokušala da smiri princa Luisa na krunisanju Izvor: Tik Tok/krystinkalvoy