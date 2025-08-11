Slušaj vest

Kolin Firt upoznao je 1995. godine Liviju Đuđoli, imao je 35, a ona 25 godina. Pre toga je raskinuo šestogodišnju vezu sa glumicom Meg Tili sa kojom ima sina Vilijama (35).

"Ne želimo da se udaš za tužnog Engleza"

Livija je rekla da nije znala ko je Kolin Firt, a u to vreme radila je kao asistentkinja produkcije. Ispričala je da je momentalno osetila hemiju kada joj je prišao visok, stidljivi muškarac. Zbog Firta je raskinula veridbu iako je uveliko pripremila venčanje. Udala se za slavnog Britanca 1997. godine.

Njenoj porodici nije se dopadalo da se Livija uda za tužnog Engleza, kako su opisivali Kolina Firta pa im je jednom rekao:

- U Engleskoj me smatraju za jednog od najpoželjnijih neženja... i svi su mi se smejali.

Firt je bio opčinjen Livijom, upoznao ju je sa slavnim kolegama koje su govorile da je ona šarmantna žena, ali publici se nije svidela, uopšte. Bivši par je 2002. dobio sina Luka, a tri godine kasnije i sina Matea.

- Bez obzira koliko je zaslepljujuće lepa moja partnerka na snimanju, ili bez obzira kako me gledala, ona ne može da se uporedi sa mojom ženom. Livija je za mene najlepša žena na svetu - pričao je Firt.

"Rekla bi mužu da ide na poslovni put, a dolazila je da me vidi"

Saznalo se zatim da su glumac i njegova supruga na meti progonitelja po imenu Mark Brankač koji je godinu dana Firtu slao poruke i pisma kompromitujućeg sadržaja. Čak su i javno saopštili to, da bi se otkrilo da se Livija i Mark i te kako poznaju. Brankač se žalio što mu je policija oduzela laptop, rekao je da nije imao nameru da uhodi glumca već da mu je poslao nekoliko imejlova i slika jer ga je Livija ostavila nakon godinu dana veze.

Kolin Firt i njegova bivša supruga Livija Đuđoli Foto: Profimedia

Ispričao je da je poznaje od detinjstva, a da su se prvi put sreli u njenoj kući u Italiji, gde je kasnije živela sa suprugom.

- Stalno je putovala zbog posla i to je bila savršena maska za našu vezu. Rekla bi mužu da ide na poslovni put, a dolazila je da me vidi. Zajedno smo bili u Njujorku, Islandu, Rio de Žaneiru. Ona kaže da je to bila avantura, a ja kažem da smo bili duboko zaljubljeni. Za tih 11 meseci koliko smo bili zajedno, nakupio sam u telefonu veliki broj zajedničkih fotografija, njenih poruka, priznanja, snimaka - izjavio je Mark Brankač.

Kolin Firt rešio je tada da se ne razvede, a suprugu više nije javno pominjao, ali je njenom ljubavniku poslao poruku: - Zbog tebe patim, ali znam da i ti patiš, baš kao i ja.

Razvod se ipak desio, 2019. godine kada su saopštili: - Kolin i Livija Firt se razvode. Oni će održavati prijateljstvo u ime ljubavi prema sinovima. Traže da se poštuje njihova privatnost. Neće biti više komentara.

