Pevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini nakon borbe sa teškom upalom pluća. Od velike muzičke zvezde oprostili su se mnogi prijatelji i kolege među kojima je i Josipa Lisac.

- U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Skužila je i dodala: "Dobro, dajem ti pola sata fore." Gabi, slavićemo te zauvek... Divna ženo, puna hrabrosti, umetnosti, saosećanja, ljudskosti... Volim te... - poručila je muzička diva pored niza njihovih zajedničkih fotografija. 

Čuvena hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini života. Nakon što je 17. avgusta 2015. godine izgubila supruga Arsena Dedića, kantautora i kompozitora s kojim je provela više od četiri decenije u braku, Gabi Novak se početkom juna ove godine suočila s još jednom teškom ličnom tragedijom – smrću njihovog sina Matije Dedića, jednog od najistaknutijih hrvatskih džez pijanista, koji je preminuo 8. juna u Zagrebu u 52. godini života.

(Kurir.rs/Index)

