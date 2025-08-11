Slušaj vest

Lu Dedić (23), ćerka pokojnog Matije Dedića i unuka Arsena Dedića i Gabi Novak, oprostila se od bake emotivnom objavom. Lu je podelila crno-belu fotografiju bake i oca iz detinjstva, uz emotikone srca i anđela. U pozadini je dodala pesmu Gabi Novak "Srećan put" iz filma H-8 čije je stihove napisao Ljubo Kuntarić.

Lu Dedić se starom fotografijom oprostila od Gabi Novak Foto: printscreen/instagram/lu.dedic

Ostala bez oca i bake

Lu Dedić je u poslednja dva meseca ostala i bez oca Matije, a sada i bez bake Gabi.

- Nezamislivo mi je da te više nema, da te više neću videti, ali ostaću jaka jer si se upravo mojoj snazi najviše divio. Uvek si govorio da sam ja jaka lavica, a ti emotivna ribica. To su bile neke od naših omiljenih tema: astrologija, numerologija, misterije, teorije zavere… teme koje smo satima razvlačili u tvojoj kuhinji uz kafu i cigarete. To sam, između ostalog, nasledila od tebe: sanjarenje, bujnu, nezaustavljivu maštu i filozofiranje u potrazi za širom slikom i dubljim značenjem svega oko nas - napisala je nakon očeve smrti.

Bakin ponos

Za Gabi Novak porodica je uvek bila najvažnija, a posebno mesto u njenom životu zauzimala je unuka Lu, ćerka Matije Dedića. O njoj je govorila s toplinom i ponosom, često naglašavajući kako joj je dolazak unuke otvorio sasvim novo životno poglavlje.

- Unuka Lu je Arsenu i meni donela novu životnu dimenziju - izjavila je u jednom intervjuu, opisujući kako im je njena pojava donela radost i osveženje u porodični život.

Prisećala se kako su je ona i Arsen posmatrali dok raste, otkrivajući s njom male svakodnevne radosti. Posebno ju je radovalo što je Lu pokazivala interesovanje za umetnost i muziku – nasleđe koje se u porodici Dedić prenosilo generacijama.

