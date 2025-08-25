Slušaj vest

Razlika od dve decenije u braku glumaca Mikija Manojlovića i Tamare Vučković nikada nije predstavljala problem, a iz njihove ljubavne priče malo toga je poznato javnosti.

- Tamaru sam sreo dok sam radio predstavu "Zločin i kazna". Sećam se da sam javno govorio o budućoj premijeri i rekao kako sam sreo veoma talentovanu mladu glumicu Tamaru Vučković. Ni sanjao nisam da će Tamara postati i ostati moja životna ljubav, da će poći sa mnom u inostranstvo, a još manje da ćemo dobiti sina - kazao je Miki Manojlović jednom prilikom.

- Ona mi je najveća podrška u svim mojim profesionalnim izborima. Bez nje, ni ja ne bih bio ovakav kakav jesam, bez nje bio bih ko zna gde, utapajući se u ne znam koga i zapuštajući svoje korene nimalo ne bih doprinosio drugim kulturama, kao ni one meni - dodao je on tom prilikom za Stori.

Tamara je, inače, direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Gledali smo je u serijama "Broz i ja" i "Na terapiji", kao i u filmovima "Simpatija i antipatija" i "Položajnik".

(Kurir.rs/Alo)

