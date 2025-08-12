Slušaj vest

Kristijano Ronaldo juče je konačno napravio korak koji su milioni fanova čekali godinama – zaprosio je svoju dugogodišnju partnerku Georginu Rodrigez. Slavni fudbaler izabrao je verenički prsten koji ostavlja bez daha, a prema procenama stručnjaka za nakit, njegova vrednost je između 5 i čak 10 miliona dolara.

Reč je o raskošnom ovalnom dijamantu sa bočnim kamenjem, čija ukupna težina dragulja iznosi oko 37 karata. Fotografija Georgine s prstenom, objavljena 11. avgusta, u rekordnom roku obišla je svet, a društvene mreže preplavile su pohvale i komentari da je ovo jedan od najimpresivnijih vereničkih prstenova u istoriji sporta.

Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara Foto: Instagram

Juveliri ga nazivaju „pravim primerom ljubavi bez kompromisa“, dok su modni kritičari ostali očarani blještavilom kojim je Ronaldo izgovorio čuveno pitanje: „Da li želiš da se udaš za mene?“

Ko je Georgina Rodrigez?

Georgina Rodrigez rođena je 1994. godine u Buenos Ajresu, a odrasla je u malom gradiću na severoistoku Španije. Sa Kristijanom je u vezi od 2017. godine, a upoznali su se godinu dana ranije dok je ona radila kao asistentkinja u prodavnici luksuznog brenda „Guči“.

„Kao devojčica sam bila ružno pače, a pretvorila sam se u labuda. Kompleksi su beskorisni. Volim sebe sa svim nesavršenostima – niko nije savršen, ali smo svi jedinstveni“, izjavila je svojevremeno.

Nakon završetka srednje škole, preselila se u Madrid kako bi se posvetila plesu. Kasnije se sa roditeljima preselila u Bristol, gde je studirala engleski jezik.

- Bila sam i čistačica, ništa mi nije bio problem - priznala je.

Porodica i mračno detinjstvo

Otac, Džordž Rodrigez, bio je Argentinac i više puta je služio zatvorske kazne zbog krijumčarenja narkotika. Preminuo je 2019. godine od posledica moždanog udara. Njena majka, Ana Marija Ernandez, danas navodno živi u Italiji.

Kako su se Ronaldo i Georgina zaljubili?

Njihova ljubavna priča počela je u „Gučiju“, kada je Georgina, kako kaže, „cela zadrhtala“ čim je ugledala fudbalsku zvezdu. Nekoliko dana kasnije sreli su se na reviji „Dolče i Gabana“, gde su prvi put opušteno razgovarali. Ljubav je planula, a prvi izlazak dogodio se u novembru 2016. godine u Diznilendu.

Zbog ogromnog interesovanja paparaca, Georgina je morala da napusti posao u „Gučiju“, a prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na crvenom tepihu u januaru 2017. na dodeli Fifinih nagrada u Cirihu.

Zajednički život i porodica

Georgina je izgradila odličan odnos sa Ronaldovom porodicom, posebno sa njegovom majkom, Marijom Dolores dos Santos Aveiro. Ubrzo se preselila u njegovu vilu u Madridu.

Georgina Rodrigez Foto: Instagram

Sredinom 2017. objavljeno je da je trudna, a iste godine dobili su ćerku Alanu Martinu – prvo zajedničko dete para. Godine 2022. doživeli su tragediju kada je Georgina izgubila sina blizanca pri porođaju, dok je ćerka Bela preživela.

Život u luksuzu i ugovor o sigurnosti

Danas Georgina živi luksuznim životom – putuje privatnim avionom, letuje na jahtama, kupuje u najskupljim buticima. Sa porodicom je u Saudijskoj Arabiji, gde Ronaldo igra za Al Nasr. Prema pisanju britanskih medija, ima i ugovor koji je štiti u slučaju raskida – Ronaldo bi joj isplaćivao 100.000 evra mesečno do kraja života.

Georgina Rodrigez Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Mnogi ne vole ni mene ni mog Kristijana. Jedno vreme me je to pogađalo, a onda sam shvatila da će me kritikovati šta god da radim. Zato živim po svom, a važna mi je samo sreća ljudi koje volim“, poručila je Georgina.

