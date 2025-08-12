Bila je zavisna od narkotika

Glumica i voditeljka Dana Borisova iz Rusije otkrila je strahote koje je doživela u ruskoj TV emisiji "Alyona Blin". Borila se sa zavisnošću od narkotika, a onda je prodavala svoje telo za novac.

"To se dogodilo tri ili četiri puta dok sam bila na drogama. Nisam imala novca pa sam morala da odvedem Polinu (njena ćerka) kod oca", rekla je na malim ekranima.

Kako je rekla, pokušavala je da "leži poput vreće krompira". "Legnete, zatvorite oči i pomirite se sa tim. To je sve", dodala je.

Dana Borisova je, srećom, uspela da pobedi zavisnosti i naglasila je da nikada više ne bi imala seks za novac. "Jezivo je kada ste trezni", poručila je.

Nakon trauma koje je doživela nije mogla da ima seks sa muškarcem. "Nisam imala odnose duže od dve i po godine, ali to je moja odluka. Ne nedostaje mi", napomenula je.

"Bravo što si podelila ovu priču", "Veoma hrabro i iskreno od tebe", komentarisali su njenu ispovest.

Dana Borisova je danas i influenserka, na Instagramu ima više od pola miliona pratilaca, nedavno je ćerki Polini čestitala 17. rođendan, a sa svojom majkom je ovog leta odmarala na Krimu.

Njena nova objava na Instagramu otkriva da se ova glumica podvrgla estetskim korekcijama na poznatoj ruskoj klinici.

(Kurir.rs/Žena)

