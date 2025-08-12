Slušaj vest

Pevačica Tejlor Svift napokon dolazi u goste u podkast svog dečka Trevisa Kelsija - i to ne bilo kada, već kao posebno najavljeno iznenađenje u nadolazećoj epizodi "New Heights", koju Trevis vodi zajedno sa svojim bratom Džejsonom Kelsijem.

"Tejlor će snimiti je**ni podkast!", poručili su iz emisije uz simpatičan tizer video u kom se par šali i razmenjuje nežne reči. U isečku se vidi kako Svift komentariše boju Trevisove plave majice, na šta joj on odgovara: "Znam, to je boja tvojih očiju, dušo. Zato se tako dobro slažemo." Tejlor zatim uz osmeh dodaje: "Snimićemo je**ni podkast."

Za početak, epizoda izlazi 13. avgusta, a 13 je omiljeni broj Tejlor Svift. Džejson je nosio majicu s njenim likom, a obožavatelji su primetili i da je pozadina najavne grafike bila narandžasti gliter, umesto uobičajene žute. Upravo je narandžasto Tejlor nosila na svojoj "Eras" turneji kad je publici poručila: "Vidimo se u sledećoj eri."

Tejlor Svift takođe objavljuje i novi album "The Life of a Showgirl", a to je spomenula i u podkastu svog dragog. Odbrojavanje se pojavilo na Sviftinoj web stranici na svetlucavoj narandžastoj pozadini 11. avgusta i doseglo je nulu u ponoć 12. avgusta prema američkom vremenu. Web stranica se nakratko srušila jer su je obožavatelji preplavili u iščekivanju. Prednarudžbine za novi album biće dostupne pre 13. oktobra, iako zvanični datum izlaska još nije objavljen. Omot albuma i spisak pesama takođe još nisu otkriveni.

Braća Trevis i Džejson pokrenuli su "New Heights" u septembru 2022, a od tada su Tejlor više puta spominjali u raznim kontekstima. Pevačica i NFL zvezda počeli su da se viđaju na leto 2023, a prvi put su se javno pojavili zajedno u septembru iste godine, na jednoj od Trevisovih utakmica za Kansas City Chiefs.

Video: Tejlor Svift na koncertu