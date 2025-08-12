Slušaj vest

Britanska i indijska javnost potresene su iznenadnom smrću Sandžaja Kapura (53), milijardera, dugogodišnjeg prijatelja princa Vilijama i predsednika kompanije Sona Comstar. Kapur je preminuo nakon što mu je tokom igre pola u Engleskoj pčela uletela u usta, izazvavši anafilaktički šok i fatalni srčani udar.

Očevici kažu da je neposredno pre nego što se srušio izgovorio: „Progutao sam nešto“. Lekari objašnjavaju da unutrašnji ubod pčele može izazvati naglo oticanje grla, blokadu disajnih puteva i pad krvnog pritiska, što može dovesti do zastoja srca.

Pismo majke i optužbe na račun kompanije

Majka preminulog biznismena, Rani Kapur, 24. jula poslala je pismo odboru kompanije tvrdeći da je njen sin preminuo pod „sumnjivim i neobjašnjivim okolnostima“. Pismo je stiglo samo mesec dana nakon što je odbor 23. juna jednoglasno imenovao novog predsednika.

Ona je optužila pojedince u firmi da koriste tugu porodice kako bi „preuzeli kontrolu“ nad kompanijom. Tvrdila je da je bila primorana da potpiše dokumenta dok je bila pod stresom, da joj je zabranjen pristup bankovnim računima i da nije odobrila imenovanja ljudi koji bi predstavljali njenu porodicu.

Prema njenim rečima, njen pokojni suprug, koji je preminuo 2015. godine, imenovao ju je za jedinog naslednika svoje imovine i većinskog akcionara Sona Group. Kompanija, međutim, tvrdi da Rani Kapur već šest godina nije akcionar i da nikada nije imala većinski udeo, piše Mondo.

Sukob unutar porodice

Na godišnjem sastanku kompanije 25. jula, udovica Sandžaja Kapura imenovana je za izvršnog direktora, uprkos protivljenju svekrve i njenom zahtevu da se sednica odloži.

Nedavno je iz kancelarije Rani Kapur podeljen izveštaj mrtvozornika u kojem se navodi da je njen sin umro prirodnom smrću, od ventrikularne hipertrofije i ishemijske bolesti srca, te da je istraga zatvorena.

Ipak, ona i dalje tvrdi da je u pitanju zavera. Britanske vlasti odbile su njen zahtev za ponovnom istragom. U sukob se uključila i sestra pokojnika, Mandhira Kapur, koja je na Instagramu objavila fotografiju s bratom i majkom uz poruku: „Štitiću ono što bi ti želeo i o čemu je tata sanjao“.

Advokat: „Smrt i borba za imovinu povezane“

Advokat Rani Kapur izjavio je za britanske medije da sve okolnosti ukazuju na to da se pokušava prisvojiti celo nasledstvo i da niko nije spreman da ispita pravi uzrok smrti.

„Sve to može biti povezano, a ona veruje da iza smrti njenog sina stoji zavera“, rekao je advokat.

Sandžaj Kapur preminuo je tokom polufinalne utakmice Kupa kraljice Kartije, dok je njegov tim Aureus igrao protiv ekipe Sujan Indian Tigers. Meč je počeo u 15 časova, 12. juna, ali je nesreća na terenu prekinula sve.

