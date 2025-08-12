Slušaj vest

Glumci Olga Odanović i Draga Petrović Pelevaže za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a njihova priča traje više od 30 godina. Kum im je bio poznati glumac.

O njihovoj vezi se tokom svih ovih decenija malo toga zna, jer svoj život čuvaju od očiju javnosti, ali je iz malobrojnih intervjua poznatog para jasno da je njihova priča počela neobično i sudbinski.

Dragan i Olga su se upoznali dok su radili na diplomskoj predstavi Nenada Purića "Groblje automobila" pre nekoliko decenija. U tom komadu su glumili muža i ženu ne sluteći da će uskoro to biti i u "pravom" životu.

- Peleta sam upoznala tokom rada na diplomskoj predstavi Nenada Purića "Groblje automobila". Bio je deo ansambla i to tako što smo baš nas dvoje tumačili uloge muža i žene. Dragan je, inače, bio u čuvenoj klasi Vlade Jevtovića zajedno s Bodom Ninkovićem, Srđanom Todorovićem, Vesnom Trivalić... Iako sam znala za njega, pre same predstave se nismo čak ni upoznali - prisetila se svojevremeno Olga Odanović njihovog početka za domaće medije.

Jednog dana kada je trebalo da imaju predstavu, Olga je poranila na fakultet i tamo zatekla Dragana.

- Došla sam slučajno ranije na fakultet jednog dana i videla da je u učionici sedeo samo Pele. Onda im je iz čita mira rekao "Ja ću tebe da ženim" - ispričala je Olga svojevremeno u jednom intervjuu za Story i dodala:

- Iako mi je to tako mirno saopštio kao da je sve rešeno, bila sam u šoku i upitala ga da li je normalan jer se nismo ni poznavali kako treba.

Kasnije tog dana Pele je krenuo za Olgom da je isprati.

- Tog dana me je ispratio do kuće, odlučan da svrati kod mene. Ubeđivanja da ne živim sama i kako imam cimerku nisu mi pomogla da ga odgovorim. Stanovala sam u iznajmljenom stanu u Zemunu. Bilo je veoma čudno. Dugo smo sedeli i pričali, a dva dana kasnije, uselio se kod mene i odmah smo počeli da živimo zajedno. Kada sa ove distance pogledam na sve to, shvatam da je tako moralo da bude i da je sve ipak ispalo super – priznaje Olga.

Kako je glumica jednom priznala tada nije bila spremna za novu vezu jer je tek izašla iz jedne, koja je bila duga i bolna. Želela je da bude malo samo i da otpati.

- U stvari Pele se tu našao kao lek. Jako je bio uporan, uselio se kod mene za dva dana, doneo je mini stereo uređaj, neke stvari, strašno. Bilo je nenormalno lepo. Sećam se da sam otišla sa drugaricom na more, koje je bilo dogovoreno, imala sam život i pre Peleta, ali on je rekao ma kakvo letovanje, te je posle svega par dana došao kod nas u Poreč sa kumom koji nas je kasnije venčao- ispričala je ranije Olga u emisiji "TV lica kao sav normalan svet"

Nakon nekoliko godina zajedničkog života srećan par je odlučio da stane na ludi kamen. Ceremonija venčanja nije bila glamurozna kao što su neki drugi poznati parovi imali običaj da naprave, ali Pele i Olga su baš tako hteli.

- Bila je to ceremonija bez mnogo pompe na kojoj su, pored nas, bili prisutni samo kumovi. Nikada nisam volela velika venčanja, što je ostalo sve do danas. Najvažnije je što sam pored sebe imala pravog čoveka – otkrila je Olga.

Jedan od kumova im je bio poznati glumac Slobodan Boda Ninković, koji je zakasnio na venčanje.

‒ Moj kum Boda Ninković zakasnio je na venčanje. Čekali smo ga tako ispred matičara i kada se konačno pojavio, časkom smo završili ‒ pričao je Pele.

Dragan Petrović Pele i Olga Odanović su u braku više od 30 godina, a iz njihove ljubavi su se rodili ćerka Lenka i sin Jakov.

