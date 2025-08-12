Slušaj vest

Dženifer Aniston iskreno je govorila o gubitku svog kolege iz serije Prijatelji, Metjua Perija, rekavši da joj je drago što je „izašao iz bola“ nakon njegove tragične smrti 2023. godine u 54. godini.

Peri, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga, preminuo je usled „akutnih efekata“ ketamina, što je izazvalo talas tuge među fanovima, porodicom i njegovim bivšim kolegama. Nedugo nakon tragedije, Aniston se pridružila Dejvidu Švimeru, Lisi Kudro, Kortni Koks i Metju Leblanku u zajedničkoj izjavi u kojoj su izrazili svoju duboku tugu.

Pogledajte u galeriji fotografije članova serije "Prijatelji":

1/8 Vidi galeriju serija Prijatelji Foto: MIKE NELSON / AFP / Profimedia, Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

„Učinili smo sve što smo mogli“

Za Vanity Fair Aniston je govorila o dugoj borbi Perija sa zavisnošću i o tome kako su mu njegovi prijatelji godinama pokušavali pomoći.

„Učinili smo sve što smo mogli, kad smo mogli. Ali skoro kao da smo Metjua tugovali već dugo jer je ta borba bila veoma teška za njega.“

„Koliko god da je bilo teško za nas i za fanove, deo mene misli da je ovo bolje. Drago mi je što više ne pati.“

Pogledajte u galeriji kao izgleda kuća u kojoj je preminuo Peri:

1/6 Vidi galeriju Kuća Metjua Perija u kojoj je pronađen mrtav nakon predoziranja ketaminom Foto: Printscreen YouTube, Michael McNamara/ZenHouse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, nobyline@backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Michael McNamara/ZenHouse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Posveta iz srca

Nedugo nakon njegove smrti, Aniston je na društvenim mrežama podelila emotivnu posvetu:

„Ovaj put me je pogodilo duboko... Odlazak našeg Metija bio je ogroman talas emocija koje do tada nisam doživela.

Svi u nekom trenutku doživimo gubitak. Sposobnost da u toj tuzi zaista sednete i osetite i radost i zahvalnost što ste nekoga tako duboko voleli je nešto posebno. A mi smo ga duboko voleli.

Za Metija je bilo važno da nasmeje ljude. Kako je sam rekao, ako ne čuje smeh, misli da će umreti. Na njegovom životu je to bukvalno zavisilo — i, bože, uspeo je u tome.“

Metju Peri,Kortni koks,Dženifer Aniston u seriji Prijatelji Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Aniston je otkrila da je ponovo čitala njihove poruke i da je istovremeno smeh i plakala. Podelila je jednu poruku koju joj je Peri poslao „niodakle“ i koja, kako kaže, „sve govori“:

„Meti, volim te mnogo i znam da si sada potpuno u miru i bez bola. Razgovaram sa tobom svakog dana... nekad gotovo čujem kako kažeš: ‘Možeš li biti još luđi?’ Odmori se, brate mali. Uvek si mi ulepšao dan.“

Izjava ekipe Prijatelja

U zajedničkoj izjavi glumačka postava Prijatelja navela je:

„Duboko smo slomljeni zbog gubitka Metjua. Nismo bili samo kolege — bili smo porodica.

Pogledajte u galeriji i fotografije sa sahrane Metjua Perija:

1/8 Vidi galeriju Metju Peri sahrana Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mnogo toga želimo da kažemo, ali sada ćemo uzeti trenutak da tugujemo i prerađujemo ovu neverovatnu tugu. Vremenom ćemo reći više, kada budemo spremni.

Za sada, naše misli i ljubav su sa Metijevom porodicom, prijateljima i svima koji su ga voleli širom sveta.“

Bonus video: Šta se dešavalo sa glumačkom ekipom serije "Prijatelji" nakon smrti Perija?