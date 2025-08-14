Slušaj vest

Prvi pravi američki supermodel, prelepa, buntovna, do srži drugačija i beskrajno talentovana Džija Karandži, pored svega je bila usamljena i nesrećna. Iako je ostvarila sve što je oduvek želela, ljubav i sreća su joj stalno izmicale iz ruku.

Sva tragedija lika slavne manekenke najbolje se vidi u njenim rečima: "Znam da je Bog imao velike planove za mene, ali mislim da nisu predodređeni za ovaj život."

Džija je u svet modelinga ušla sasvim neočekivano, kada ju je fotograf i frizer Maurisi Tanenbaum primetio kao tinejdžerku u diskoteci.

"Video sam je i nisam mogao da se odvojim od nje dok je nisam fotografisao. Bila je fascinirana idejom poziranja. Mogla se videti ta sirova, netaknuta lepota", opisao je njihov prvi susret.

Fotografije je poslao jednoj od najboljih modnih agencija tog vremena, na čelu s briljantnom Vilhelminom Kuper, koja se u Džiju zaljubila na prvi pogled, oprostivši joj nedostatak visine i veliku atipičnost. U svetu bledolikih, glamuroznih plavuša, Džija se isticala kao brineta, tamne kože i očiju, uvek bez šminke i u ležernoj odeći, svojeglava, drugačija i samo svoja, s večnim stavom - "Hej, ovo sam ja, uzmi ili ostavi".

Njena specifičnost nije imala granica - otvoreno je otkrila svoju homoseksualnu orijentaciju, što nije bilo čudno u svetu koji ju je okruživao, ali modeli nisu imali luksuz da budu ponosni na to, s obzirom na to da su predstavljali prestižne agencije.

Uprkos ovoj kontroverzi, njena zanosna figura, božanstveno lice i redak talenat za flert s kamerom utrli su joj put do vrtoglavog uspeha, osiguravši brojne naslovnice, provokativne editorijale i saradnje s najuticajnijim svetskim fotografima. Jedan od fotografa, kasnije njen bliski prijatelj, Frančesko Skavulo danas ističe: "U svojoj karijeri upoznao sam tri modela koja su mi oduzela dah. Džija je bila poslednja!"

Nakon samo godinu dana u Njujorku, postala je najtraženija manekenka, zarađujući 100.000 dolara, obilazeći najelitnije klubove i uvrštavajući se u sam krem društva, pod ruku s rok zvezdama, glumcima i TV ličnostima.

Međutim, Džijina priča imala je i drugu stranu - mlada i sama u svetu koji konzumira, večito je tražila ljubav i prihvatanje, a stvarnost bi je "ošamarila" kada bi se vratila u prazan stan u kom nije bilo nikoga ko bi je zagrlio.

"Novac me ne zanima. Imam sve što sam ikad želela, ali došla sam do tačke u kojoj se pitam: 'Čemu to, dođavola, služi?'. Želim više, želim sreću, ljubav, želim da imam nekoga ko će se brinuti za mene." Džija nikada nije krila svoju usamljenost.

Spas je tražila u porodici, mesecima moleći brata i majku da joj se pridruže, što oni, nesvesni ozbiljnosti situacije, nisu prihvatili. Njena želja da ima nekoga uz sebe išla je toliko daleko da bi u prilikama kada bi se majka odvajala od nje, vrištala, puzala i molila je da ostane. Na kraju, kako bi pobegla od strašne usamljenosti, okrenula se alkoholu, tabletama i opijatima, što je zauvek promenilo tok njenog života.

Ubrzo joj se učinilo da joj se dugo očekivana sreća u ljubavi konačno osmehnula. Džija je započela strastvenu, divlju i burnu romansu sa šminkerkom Sendi Linter, koja ju je ubrzo ostavila, nespremna na javnu osudu i rizik da joj karijera bude uništena.

Baš u to vreme, skrhana i slomljenog srca, Džija je saznala da je njena zaštitnica, poslodavka i "druga majka" Vilhelmina umrla od raka pluća. Izgubljena, bez prave osobe koja bi je podržala i vodila, još je dublje tonula u zavisnost od droga, polako postajući potpuno zavisna od heroina. To ju je koštalo karijere. Počela je da biva neprofesionalna i konfliktna, gubila je kompas, kasnila na snimanja, a iako su ljudi oko nje znali da dnevno koristi četiri kesice heroina, što je smrtonosna količina, niko joj nije priskočio u pomoć.

Njena popularnost nije jenjavala, i dalje je bila jedna od najtraženijih manekenki, jer su svi znali da su njene fotografije legendarne i tako posebne jednostavno prodavale sve. Međutim, godine korišćenja droga ostavile su traga. Džiju su zamenile energičnije, mlađe i zdravije manekenke, a ona je polako shvatila da mora nešto da promeni, pa se prijavila u rehabilitacioni centar. Istovremeno je pokušavala da obnovi karijeru, ali svugde je nailazila na zatvorena vrata.

Međutim, imala je nekoga ko joj je je pružio ruku. Pomogao joj je njen dobar prijatelj Skavulo, doslovno joj poklanjajući naslovnicu "Cosmopolitan-a", koja je bila i poslednja u njenoj karijeri. Iako je Džija bila odbačena, praznina koju je ostavila u svetu mode bila je ogromna, a čak i tada, uz malo truda, mogla je ponovo da zablista.

Ali zla sudbina već je zadesila prelepu Amerikanku - dijagnostikovan joj je AIDS, tada nepoznati virus. Poslednje mesece provela je u bolničkom krevetu, ne odvajajući se od majke, okrenuvši se veri i Bogu.

Preminula je 18. novembra 1986. u 26. godini, ostavljajući za sobom neprocenjivo nasleđe u modi, trajno postavljajući najviše standarde u modelingu i manekenstvu.

O njenoj smrti nije bilo vesti ni u jednim novinama, pa je Holivud za to saznao tek mnogo kasnije. Nijedna osoba iz sveta mode nije prisustvovala njenoj sahrani, već samo najbliža porodica i nekoliko prijatelja.

