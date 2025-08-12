Slušaj vest

Dragana Mićalović podelila je na Instagramu snimak sa bazena, na kojem je u kupaćem kostimu.

Glumica je retko u ovakvom izdanju, a fanovi ne kriju oduševljenje njenim izgledom. Mićalović je, naime, neko vreme sedela pokraj bazena, a zatim i graciozno uskočila u vodu.

Dragana Mićalović Foto: Printscreen/Instagram/DraganaMićalović

Ostvarila životni san i kupila stan u Beogradu

Dragana je jako dugo radila na tome da sebi obezbedi nekretninu, a nedavno je to i ostvarila i pokazala kako sve sredila.

- Dugo sam se tražila tamo gde me nije bilo da bih se pronašla ovde. Zato ti započinjem ove redove na stranicama života, kao na daskama koje život znače... Dragi dnevniče, ne znam koliko koraka imam ispred sebe, ali dobro znam koliko sam koraka napravila da bih se pronašla između svojih strahova i svojih snova. Dok zahvalna ostvarujem samo jednu svoju želju. P.S. Veruj. Verujem – govorila je glumica ranije na snimku, opisivajući momente sreće i emocija prilikom kupovine stana.

