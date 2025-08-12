Slušaj vest

Dragana Mićalović podelila je na Instagramu snimak sa bazena, na kojem je u kupaćem kostimu.

Glumica je retko u ovakvom izdanju, a fanovi ne kriju oduševljenje njenim izgledom. Mićalović je, naime, neko vreme sedela pokraj bazena, a zatim i graciozno uskočila u vodu.

Dragana Mićalović Foto: Printscreen/Instagram/DraganaMićalović

Ostvarila životni san i kupila stan u Beogradu

Dragana je jako dugo radila na tome da sebi obezbedi nekretninu, a nedavno je to i ostvarila i pokazala kako sve sredila.