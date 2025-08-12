Slušaj vest

Rijaliti zvezda Kim Kardašijan progovorila je o "hroničnom bolu" s kojim se borila godinama, a koji joj se pojavio dok se oporavljala od povrede ramena.

"Jako sam uzbuđena što mogu s vama da podelim svoje iskustvo s matičnim ćelijama. Pre dve godine sam povredila rame dok sam dizala tegove, zbog čega sam osećala iscrpljujući bol", napisala je na Instagramu. Istakla je da je isprobala sve kako bi ublažila bol, a onda je otkrila lečenje matičnim ćelijama.

Nakon početka lečenja, koje uključuje korišćenje matičnih ćelija za obnovu ili zamenu oštećenog tkiva i organa, Kim je videla "trenutne rezultate", te joj se vratio puni raspon pokreta.

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan u korsetu:

1/6 Vidi galeriju Kim Kardašijan u korsetu Foto: printscreen/instagram/kimkardashian

"Moje rame je od tada potpuno normalno", dodala je pa se zahvalila lekaru koji joj je pomogao. Nedavno se vratila istom lekaru zbog hroničnog bola u leđima koji oseća već godinama. "Lečenje matičnim ćelijama je promenilo sve. Odmah sam osetila olakšanje i nepodnošljiv bol je konačno nestao. Ako se borite s bolovima u leđima, ne mogu dovoljno da vam preporučim ovaj tretman - promenio mi je život kad sam mislila da mi se telo raspada", istakla je.

U objavi je istakla da zna kako lečenje možda nije dostupno svima, ali je i upozorila pratioce da dovoljno istraže tretman i razgovaraju s lekarima ako se odluče na njega.

Kim Kardašijan je na Met Gali 2022. godine nosila kultnu haljinu Merilin Monro Foto: Profimedia, EPA/Justin Lane

Povredu je Kim pretrpela 2023, a to je nije sprečilo da nastavi da redovno odlazi u teretanu. Samo nekoliko nedelja nakon što je povredila rame je krenula da vežba. Inače, Kim često deli trenutke iz teretane na društvenim mrežama, a ranije se našla na meti kritika zbog intenzivnih rutina kojih se pridržavala, pogotovo nakon što je u tri nedelje izgubila oko 8 kilograma. Kardašijan je izgubila mnogo kilograma u kratkom roku kako bi mogla da obuče kultnu haljinu Merilin Monro na Met Gali 2022. godine.

Njen lični trener je rekao da je Kim izgubila kilograme na zdrav način. "Stvarno se trudi. Bio sam tamo tokom celog procesa, nije se izgladnjivala. Pridržavala se uravnotežene dijete i ponekad nije mnogo jela, ali je redovno išla u teretanu i potrudila se", rekao je, prenosi Jutarnji.hr.

Video: Kim Kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine