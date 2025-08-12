Slušaj vest

Poznati kolumbijski pevač Maluma pokazao je brigu prema fanovima tokom koncerta u Meksiko Sitiju proteklog vikenda.

Dok je nastupao, 31-godišnji pevač prekinuo je muziku i obratio se majci u publici, koja je sa sobom dovela bebu staru oko godinu dana – ali bez zaštite za uši. Na snimku koji se brzo proširio internetom, Maluma se najpre raspituje o uzrastu deteta, a zatim u ozbiljnom tonu kritikuje situaciju.

Maluma Foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia, Profimedia

"Da li misliš da je dobra ideja da dovedeš jednogodišnju bebu na koncert gde su decibeli ovako visoki? To dete ni ne zna gde se nalazi. Sledeći put, zaštiti mu uši ili uradi nešto, jer je ovo ozbiljno. To je tvoja odgovornost", objasnio je Maluma.

Pozivajući se na sopstveno roditeljsko iskustvo, pevač je dodao:

"Tresem je ovde kao igračku. Iskreno, dete ovde ne bi trebalo da bude. Ovo govorim sa punim poštovanjem i iz ljubavi... sada kada sam i sam otac, nikada ne bih doveo svoju ćerku na koncert. Sledeći put, budi svesnija."

Maluma, koji ima jednogodišnju ćerku po imenu Paris, dobio je aplauz publike, koja je delovala kao da u potpunosti podržava njegovu reakciju.

(Kurir.rs/Mondo.rs)

