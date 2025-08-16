Slušaj vest

Jedna od najprepoznatljivijih pop ikona s početka dvehiljaditih, Neli Furtado, pojavila se na drugom danu festivala Boardmasters u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njen scenski nastup, kao i odvažan modni odabir, pokrenuli su lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Pevačica, koja je karijeru započela globalnim hitom "I'm Like a Bird", sada ima 47 godina i, kako se čini, više nego ikada zna šta želi na sceni - i kako da to publika zapamti.

Novi imidž, stari hitovi i publika u transu

Za nastup u Kornvolu, Furtado se odlučila za upečatljivo zeleno izdanje: majicu sa kragnom u vojničkom tonu, usklađene šorts pantalone i efektan zeleni šal od veštačkog krzna. Stajling je upotpunila belim kaubojskim čizmama sa srebrnim cvetnim detaljima, dok su njene velike tamne naočare i dugački, strogo zategnut rep zaokružili scensku pojavu.

Set-lista je uključivala najveće hitove s njenih multiplatinastih albuma "Whoa, Nelly!" i “"Loose", među kojima su nezaobilazne numere "Maneater", "Turn Off The Light", "Promiscuous" i "Say It Right". Reakcija publike bila je momentalna - i gromoglasna.

Zvezda koja ne stari, već evoluira

U jednom trenutku prepoznatljiva po boho estetici ranih dvehiljaditih - široke farmerke, perjane minđuše i casual topovi - Furtado je danas oličenje senzualne samouverenosti. Njena pojava na Boardmasters festivalu potvrdila je da se radi o umetnici koja nije zarobljena u sopstvenoj nostalgiji, već uvek spremna da ponovo definiše sopstveni izraz.

Karijera, majčinstvo i novi album

Tokom prethodnih godina, Furtado je živela dalje od reflektora, posvećena porodici i introspektivnom radu na muzici. Majka je troje dece, uključujući 21-godišnju ćerku Nevis, s kojom je sarađivala na svom najnovijem albumu "7", objavljenom prošle godine.

- Imam sreću što moja ćerka dolazi sa mnom u studio i aktivno učestvuje u stvaranju muzike. Kreativna povezanost s detetom je nešto najvrednije što umetnik može doživeti, izjavila je u intervjuu za jedan popularni podkast.

Povratak koji nije iznuđen, već potpuno prirodan

Nastup u Njukiju pokazao je da Neli Furtado nije samo "zvezda koja se vratila", već izvođačica koja i dalje suvereno vlada binom, i kojoj godine služe kao dodatni sloj identiteta, a ne prepreka.

Na društvenim mrežama, fanovi komentarišu kako je "nije ni prepoznala" - ali u pozitivnom kontekstu. Za mnoge, ovo je bio nostalgičan trenutak, ali i potvrda da se prava muzika i harizma ne zaboravljaju.

Neli Furtado je dobila na kilaži, kako je rekla, uglavnom zbog promene životnog stila i fokusa na porodicu tokom poslednjih nekoliko godina. Nakon intenzivnih godina turneja i rada u muzičkoj industriji, pevačica je usporila tempo, posvetila se majčinstvu i emotivnom balansiranju, što je podrazumevalo i opušteniji pristup ishrani i fizičkoj aktivnosti.

U intervjuima je naglašavala da joj je zdravlje i mentalno blagostanje postalo važnije od pritiska da održava strogu figuru, te da se tokom tog perioda fokusirala na sopstvenu sreću i stvaralaštvo, a ne na očekivanja javnosti vezana za izgled.

