Tajvanska influenserka i muzičarka, Liz Lin Ruoju koja je imala više od 144.000 pratilaca na Instagramu, preminula je u 36. godini života. Vest o njenoj smrti u nedelju je objavio njen suprug, koji je putem društvenih mreža podelio dirljivu poruku u njenu čast.

„Liz je oduvek bila devojka sa osmehom, suncem i ljubavlju. Iako nas je tiho napustila, lepota i ljubav koju je ostavila zauvek će ostati sa nama“, napisao je.

Liz Lin Ruoyu, popularna tajvanska influenserka i muzičarka Foto: printscreen/instagram/hehehaha1989

Uzrok smrti ove poznate influenserke još nije otkriven. Liz iza sebe ostavlja supruga i malog sina.

Život ispunjen lepotom i kreativnošću

Liz je postala poznata po savetima iz sveta lepote koje je redovno delila sa svojim pratiocima. Poslednji put se oglasila 3. juna, kada je objavila video na kojem isprobava različite modele sunčanih naočara tokom kupovine.

Bila je poznata po bliskoj komunikaciji sa svojom publikom, a suprug je otkrio da se nikada nije doživljavala kao „influencer“.

Liz Lin Ruoyu, popularna tajvanska influenserka i muzičarka, nasmejana na fotografiji. Foto: printscreen/instagram/hehehaha1989

„Na društvenim mrežama nikada nije sebe videla kao poznatu ličnost, već kao prijatelja svima. Trudila se da odgovori na svaku poruku jer je zaista marila i cenila podršku svih koji su je pratili“, napisao je.

