Bruklin Bekam i Nikola Pelc odlučili su da tri godine nakon venčanja obnove bračne zavete i tako još jednom proslave svoju ljubav.

Ceremonija bez roditelja

Sve se dogodilo na intimnoj ceremoniji u društvu najbližih ljudi. Ali na fotografijama koje su postavili na društvenim mrežama, vidan je izostanak Bruklinove cele porodice. Viktorija i Dejvid Bekam, kao i njihova preostala deca, nisu prisustvovali ovog magičnom trenutku, a kako pišu strani mediji, za obnovu zaveta su saznali iz medija.

Bruklinova odluka da "isključi" porodicu sa ovog važnog događaja samo je potvrdila spekulacije o napetim odnosima u porodici, o kojima ne razgovara ni jedna ni druga strana. Mesecima se već spekuliše šta je bio okidač i zbog čega vladaju tako loši odnosi u porodici Bekam i Pelc, ali čini se da dok obe strane ne progovore, nećemo saznati istinu. Osim da je možda sve počelo baš na pripremama venčanja mladog para pre tri godine.

Nikolini roditelji su bili prisutni

I dok Bruklinovi roditelji nisu bili ni pozvani, Nikolini su bili u centru pažnje. Njen otac Nilson Pelc je predvodio ceremoniju, a njena majka Klaudija je bila sve vreme uz ćerku. Dodatnu emotivnu vrednost je sve zadobilo kada se saznalo da je Nikola nosila venčanicu svoje majke iz 1985. godine sa cvetnim ukrasima na ramenima i raskošnim rukavima, a sve je bilo upotpunjeno nežnim velom u istom tonu.

Na ruci joj je sijao set prstenja vredan 1.8 miliona dolara koje nosi od prvog venčanja. Stajling je dodatno naglasila minimalističkim sandalama sa visokom potpeticom ostavljajući utisak suve elegancije. Ceremoniju je upriličila pesma Izabel Kuevas sa dirljivim stihovima "Izgubio sam se u tvojim očima", a fotografije je Nikola podelila na svom profilu uz kratak opis: "Samo ljubav".

Nakon zaveta - plave nijanse

Nakon obnove zavete, održana je zabava, a za tu priliku Nikola Pelc je obukla svetloplavu haljinu sa poluprovidnim korsetom i tankim bretelama koja je bila prožeta 3D aplikacijama leptira.

Lagana tkanina pratila je liniju tela i prelazila u dugu, lepršavu suknju sa jedva vidljivim šlepom.

- Bilo je predivno. Želeli smo da stvorimo dirljiva iskustva, slatke uspomene. Iskreno, mogao bih da obnavljam zavete sa Nikolom svakog dana. Mislim da je najvažnije pronaći osobu sa kojom želiš da provedeš ostatak života. To te oblikuje kao ličnost. Bilo je jako lepo i zabavno - rekao je par za People.

Ono što dodatno pada u oči jeste da je zabavi prisustvovala i bivša supruga Harvija VajnstinaDžordžina Čepmen sa svojim partnerom Ejdrijenom Brodijem, koji su zajedno sa drugim prijateljima stigli da uveličavaju Bruklinov i Nikolin poseban dan. A zašto tu nije bilo mesta za najužu Bruklinovu porodicu, ostaje nam da vidimo.

