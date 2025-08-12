Slušaj vest

Vest da nas je u 89. godini napustila muzička diva Gabi Novak rastužila je ceo region. Osim što je njen glas obeležio domaću muzičku scenu, Gabi je bila posvećena majka sinu jedincu Matiji, kog je dobila u braku sa Arsenom Dedićem.

Arsenu se nije dopadalo što je odabrao džez

Matija nije voleo da govori o svom privatnom životu, ali u nekoliko navrata otkrio je kakvu je podršku imao od majke. Za "Nacional" je svojevremeno otkrio da njegov otac nije bio presrećan kad je Matija odlučio da se bavi džez muzikom.

- Za razliku od njega, Gabi mi je tu držala leđa. Arsen je bio čovek strogih umetničkih formi, zacrtane i formirane melodije i nije mu bilo jasno zašto se bavim džezom. Znao je reći: "Matija, to je super što radiš, ali gde je tu melodija?". A ja sam se odlučio za džez jer sam tu pronašao put na kom će me u životu najmanje porediti s njim i jer sam došao do ivice gde sam to morao da pronađem - rekao je Matija za Nacional u martu 2016. godine, dodavši da je on "negde između Gabi i Arsena".

Gabi ga je uvek u svemu podržavala

Drugom prilikom otkrio je da ga je majka uvek podržavala, a prvenstveno njegovu odluku da ode u Grac na studije džeza.

- Uostalom, prve ploče koje sam pronašao u svojoj sobi bile su njene. Radi se o vanserijskoj pevačici koja je obeležila istoriju muzike na ovim prostorima. Naši zajednički koncerti uvek su bili posebni jer poseduju neverovatnu toplinu, jednostavnost i fleksibilnost, zbog kojih sve nabrojeno kod mojih kolega izaziva ogromnu sreću - rekao je za Tportal.

Ostaće upamćena po jednoj pesmi

Na svečanoj dodeli nagrade "Nova ploča" 2023. godine za "24 sata" je otkrio koja mu je omiljena pesma njegove majke:

- Ima jako puno, ali "Pamtim samo sretne dane", što je Kemo napravio. Mislim da je to ispala njena himna, ali prepoznatljiva je po toj pesmi i ljudi je najviše pamte po tome - rekao je Matija tad.

