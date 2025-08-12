Slušaj vest

Kod Terazijske česme održano je spontano okupljanje građana koji su se okupili kako bi odali počast Gabi Novak, legendarnoj pevačici koja je preminula 11. avgusta, kao i Arsenu i Matiji Dediću – umetnicima čije je stvaralaštvo obeležilo kulturni prostor bivše Jugoslavije.

Na stotine ljudi pristizalo je tokom večeri, ostavljajući cveće i paleći sveće u znak sećanja. Okupljeni su se prisećali bezvremenskih pesama koje su obeležile decenije, a koje će, kako su mnogi istakli, živeti još dugo, mnogo duže od nas samih. Na mestu okupljanja preko razglasa čule su se njihove pesme kao što su "O, mladosti","Pamtim samo sretne dane", "Kuća pored mora" i mnoge druge, a emocije prisutnih bile su vidljive.

- Divno što i Beograd odaje počast prema ovim divnim, pre svega ličnostima i umetnicima, kao što su bili Gabi Novak, Arsen Dedić i njihov sin Matija Dedić. Oni bili prava i velika porodica s puno talenata. Lepo je što neko toga setio i inicirao da se nađemo tamo kod Terazijske česme, odnosno, kod omiljenog hotela Arsena Dedića. On je uvek kada je bio u Beogradu odsedao u "Moskvi". To je bilo njegovo mesto. Kad smo dogovarali njegov prvi nastup posle rata u Sava centru tražio je da bude u tadašnjem Interkontinentalu. Dolazi li bi tu njihovi prijatelji da ih vide, a njegova brat čuveni je slikar Milutin Dedić - kaže za Kurir Vuk Žugić, dugogodišnji urednik kulturnih programa u Sava centru i nastavlja:

- Prva asocijacija, kada ste pitali za Gabi, je Arsen i njegov koncert 9. aprila 2016. održan u Sava centru pod imenom "Gabi, Matija i prijatelji", kao omaž jednom stvarnom velikanu naše muzičke scene, jednom od najvećih šansonjera Arsenu Dediću. I tom prilikom se odazvao veliki broj umetnika, a s druge strane ta isto neverovatna briga za sve, za svaki detalj koncerta koji je Gabi pokazala, me je zaista dirnula za sva vremena - kazao je Žugić i istakao da je svaki susret sa Arsenom i Gabi bio za pamćenje.

Okupljeni kod Terazijske česme upalili sveće u čast Dedićima Foto: Damir Dervišagić

- Odmah sam se setio i još nekih koncerata, njenih nastupa tri dive Gabi, Tereze i Meri Cetinić, koji je bio 11. maja 2012. godine, pa onda njen boravak uz Arsena nekoliko dana u Beogradu povodom koncerta 9. maja 2010. godine. Zaista u svim tim prilikama, povodom svih događaja, mi smo imali prilike da je vidimo, da je čujemo, taj nežan, divan, veliki glas, glas koji je oduševio i velikane svetske muzičke scene.

Na početku same karijere Gabi je nastupila sa Luisom Armstrongom, a tokom iste je zaista na jedan divan i veličanstven način, onim tananim osećajem, predstavljala svoje pesme i uvek divne stihove Arsena ili drugih autora.

- Imala je neku samosvojnost, prepoznatljivost po kojoj ćemo se uvek sećati - zaključio je Žugić za Kurir.

Okupljanje je proteklo mirno, a građani su se nakon paljenja sveća i simboličnog muzičkog omaža tiho razišli, ostavljajući za sobom more cveća i poruku da umetnost, kada je iskrena i velika, nikada ne umire.

