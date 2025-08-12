Slušaj vest

Holivudski glumac Džon Travolta i njegova supruga Keli Preston upoznali su se 1987. godine na snimanju komedije The Experts, dok je ona tada bila u braku sa glumcem Kevinom Gejdžom. Iako je Travolta decenijama tvrdio da su se zaljubili na prvi pogled, Keli je na pitanje Endija Koena u emisiji "Watch What Happens Live" samo odgovorila: "Recimo."

„Nisam bila srećno udata, recimo to tako. Bila sam s pogrešnom osobom“, istakla je Keli.

Brakovi i veze pre Travolte

Pre nego što je pronašla ljubav sa Travoltom, Keli Preston je imala turbulentan ljubavni život. Udala se za Kevina Gejdža 1985. godine, ali su se ubrzo razdvojili.

Pogledajte u galeriji koje sve slavne face je ljubila Keli pre Travolte:

Keli Preston ljubila je poznate face pre Travolte. Bila je u vezi sa Džordž Klunijem i Čarli Šinom

Započela je vezu s Džordžom Klunijem, a kasnije bila verena za Čarlija Šina, dok su glasine o njihovom rastanku uključivale i incident u kojem ju je Šin slučajno upucao. No, kada je 1990. godine postala slobodna, Džon Travolta nije gubio vreme i počeo je da osvajaju njeno srce.

Venčanje i porodični život

Džon je 1991. godine iznenadio Keli, spustivši se na jedno koleno tokom novogodišnje večeri u luksuznom restoranu u Švajcarskoj, i zaprosio je sa dijamantskim prstenom. Venčali su se u Francuskoj, u Sajentološkoj ceremoniji, ali su ubrzo obavili i zvanično građansko venčanje na Floridi.

Pogledajte fotografije ovog moćnog para:

Keli Preston i Džon Travolta bili su u braku 28 godina

Venčanje je usledilo dok je Keli bila u trećem mesecu trudnoće, a njihov brak je trajao 28 godina, tokom kojih su dobili troje dece: Džeta, Elu i Bendžamina. Nažalost, njihov najstariji sin, Džet, preminuo je 2009. godine tokom porodičnog odmora na Bahamima. Džet je bolovao od Kavasakijeve bolesti, što je izazvalo napade, a nakon što je povredio glavu, preminuo je pre nego što je stigao do bolnice.

Težak period i podrška jedno drugom

„To je nešto najgore što mi se dogodilo u životu“, priznao je kasnije Travolta, govoreći o smrti svog sina.

Tek nakon njegove smrti, potvrđeno je da je Džet bio autističan, što je izazvalo različite reakcije, jer su se mnogi pitali zašto su to skrivali. Ipak, Keli i Džon su zajedno prebrodili ovaj teški period, a ljubav između njih nije prestajala. U poslednjem intervjuu koji su dali, Travolta i Preston su istakli kako je njihova ljubav opstala kroz sve godine:

„Stalo nam je oboma do ovog drugog i štitimo jedno drugo. Nastavljamo da radimo na našoj vezi i stalno je ažuriramo“, izjavio je Travolta za Closer Weekly.

Keli je dodala: „Nastavite da pazite jedno na drugo, nastavite da rastete i menjate se zajedno, ali ne zaboravite ni da provodite vreme samo vas dvoje.“

Skandali i neprijatne glasine

Keli Preston

Tokom godina, Keli Preston se suočavala sa glasinama o ljubomornim napadima i optužbama da je Travolta više puta varao, čak i da je homoseksualac. Nemali broj mladića optužilo ga je za seksualno uznemiravanje, a čak su i neke slavne osobe o tome govorile kao o javnoj tajni. Mnoge poznate ličnosti, uključujući Keri Fišer, tvrdile su da je "svi znali" da je Travolta gej. Ipak, Keli je ostala uz svog supruga, verujući u njihovu ljubav.

Umrla mu je na rukama

U septembru 2019. godine, Džon i Keli su proslavili svoju 28. godišnjicu braka. Keli je na Instagramu objavila emotivnu poruku svom suprugu:

„Mom najdražem Džoniju, najboljem čoveku kojeg poznajem. Tvojom ljubavlju i strpljenjem, dao si mi nadu, učinio si me najsrećnijom ženom. Zasmejao si me kao niko pre, i sa tobom znam da ću biti okej. Voleću te zauvek“, napisala je Keli.

Međutim, nakon borbe s rakom dojke, glumica je preminula 2020. godine. Ovu tragičnu vest potvrdio je Džon Travolta:

„Teška srca vas obaveštavam da je moja prelepa supruga izgubila dvogodišnju bitku s rakom dojke. Borila se hrabro, uz ljubav naše porodice. Zauvek ćemo pamtiti njen život pun ljubavi.“

