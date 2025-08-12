Slušaj vest

Muzičar Mašin Gan Keli prekinuo je krajem prošle godine dugogodišnju vezu sa glumicom Megan Foks, a samo nekoliko meseci kasnije snimljen je u društvu druge glumice – Sidni Svini. Njihovu interakciju zabeležile su kamere, snimci su postali viralni, a u javnosti su se pojavile glasine da je njihov odnos možda i romantične prirode.

MGK je sada reagovao na te navode u emisiji "Watch What Happens Live". Voditelj Endi Koen je čitao pitanja gledalaca, a jedno od njih glasilo je: „Kajl P. želi da zna da li ste ti i Sidni Svini bili nešto više od prijatelja?“ Pevač, čije je pravo ime Kolson Bejker, kratko je odgovorio: „Kajl, začepi, čoveče.“ Njegova izjava izazvala je smeh u studiju, a MGK nije dalje komentarisao atraktivnu glumicu.

Publika emisije je ubrzo komentarisala njegov odgovor na društvenim mrežama. Jedan korisnik se zapitao: „Pa, da li je on uopšte odgovorio na pitanje?“ dok su drugi tvrdili: „To znači da jesu.“

Sidni Svini raskinula veridbu

Sidni Svini je početkom ove godine raskinula veridbu sa Džonatanom Davinom, a nedugo zatim je viđena u društvu MGK-a. Družili su se na otvaranju jednog kluba u sklopu hotela u Las Vegasu. Zvezde su se srdačno zagrlile, a zatim su se nasmejano razgovarali. U jednom trenutku, Sidni je stavila ruku na pevačevu ruku. Pojavila se i na jednoj od fotografija koje je muzičar podelio nakon tog putovanja.

Inače, Sidni i MGK poznaju se već nekoliko godina – još od 2021. godine, kada su zajedno glumili u filmu "Downfalls High", koji je MGK režirao.

Veza sa Megan Foks

Mašin Gan Keli je od 2020. bio u vezi sa Megan Foks, ali su nekoliko puta raskidali.U martu ove godine dobili su dete, ali su prekinuli dok je Megan još bila trudna. Navodno su se razišli jer je MGK slao poruke drugim ženama. Nedavno je u pesmama sa novog albuma otpevao kako želi da se promeni zbog njihove ćerke.

Sidni je 2018. godine započela vezu sa Džonatanom Davinom, a četiri godine kasnije su se verili. Ipak, u februaru su se pojavile prve glasine o raskidu, nakon što je glumica odložila venčanje. Ubrzo je otkriveno da žive odvojeno, a izvori su kasnije potvrdili da su definitivno prekinuli nakon sedam godina veze.

„Nije spremna da se skrasi. Njih dvoje su opstali ovoliko dugo jer je njoj bilo teško da preseče. Nisu se razišli zbog nedostatka ljubavi, već zato što Sidni sada želi da se fokusira isključivo na svoju karijeru“, ispričali su izvori za strane medije.

