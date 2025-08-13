Slušaj vest

Policija Los Anđelesa saopštila je da su četvoro tinejdžera uhapšena nakon provale u dom slavnog glumca Breda Pita, tokom koje je njegova kuća potpuno ispreturana.

Prema rečima šefa policije Džima Mekdonela, osumnjičeni se dovode u vezu sa nizom „provala u domove slavnih“, koje su bile usmerene na kuće glumaca i profesionalnih sportista. U pitanju su članovi ulične bande – dvojica osamnaestogodišnjaka, sedamnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak. Tokom pretresa njihovih domova pronađene su ukradene stvari.

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Iako policija nije zvanično objavila imena svih žrtava, među onima koji su ove godine prijavili provale nalaze se Nikol Kidman i Kit Urban, bacač LA Dodgersa Jošinobu Jamamoto, kao i bivši napadač LA Football Cluba Olivije Žiru.

Kako je opljačkana Pitova kuća

Istraga je započela krajem juna, kada su trojica maskiranih lopova upala u Pitovu kuću u kvartu Los Felis. Provalnici su preskočili ogradu, razbili prozor i ušli u unutrašnjost, odnoseći vredne predmete pre nego što su pobegli.

Policija nije zvanično potvrdila da je reč o domu oskarovca, ali adresa odgovara imanju koje je Pit kupio 2023. godine. Prostrana kuća sa tri spavaće sobe nalazi se nadomak čuvenog parka Grifit, u blizini poznatog Holivudskog znaka, i okružena je gustom vegetacijom koja je štiti od pogleda.

Bred Pit nije bio kod kuće u trenutku provale – u to vreme promovisao je svoj novi film „F1“.



1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Ines de Ramon na premijeri filma "F1" Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pametni lopovi i nova taktika provala

Mekdonel je otkrio da su uhapšeni deo bande koja je „pljačkala više luksuznih rezidencija širom grada“. Provale su, kako navodi, bile dobro isplanirane – lopovi su čak postavljali skrivene kamere u žbunje ili preko puta kuća kako bi pratili navike svojih žrtava.

Koristili su i „vaj-faj ometače“ da onesposobe sigurnosne sisteme i kamere koje bi mogle da alarmiraju vlasnike ili policiju.

Slavne ličnosti i sportisti, dodaje Mekdonel, često su laka meta jer se njihova javna pojavljivanja i nastupi najavljuju unapred. Ipak, upozorava da i obični građani koji na društvenim mrežama objavljuju informacije o putovanjima nesvesno mogu privući lopove.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

„Ne razmišljamo dovoljno o tome – dok želimo da prijateljima pokažemo gde smo i šta radimo, u isto vreme to otkrivamo i svima drugima koji bi mogli da iskoriste tu situaciju“, zaključio je Mekdonel.

