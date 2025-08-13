Drama u domu Breda Pita: Dok se glumac smeškao paparacima u njegovoj kući nastao pravi haos, reagovala i policija
Policija Los Anđelesa saopštila je da su četvoro tinejdžera uhapšena nakon provale u dom slavnog glumca Breda Pita, tokom koje je njegova kuća potpuno ispreturana.
Prema rečima šefa policije Džima Mekdonela, osumnjičeni se dovode u vezu sa nizom „provala u domove slavnih“, koje su bile usmerene na kuće glumaca i profesionalnih sportista. U pitanju su članovi ulične bande – dvojica osamnaestogodišnjaka, sedamnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak. Tokom pretresa njihovih domova pronađene su ukradene stvari.
Iako policija nije zvanično objavila imena svih žrtava, među onima koji su ove godine prijavili provale nalaze se Nikol Kidman i Kit Urban, bacač LA Dodgersa Jošinobu Jamamoto, kao i bivši napadač LA Football Cluba Olivije Žiru.
Kako je opljačkana Pitova kuća
Istraga je započela krajem juna, kada su trojica maskiranih lopova upala u Pitovu kuću u kvartu Los Felis. Provalnici su preskočili ogradu, razbili prozor i ušli u unutrašnjost, odnoseći vredne predmete pre nego što su pobegli.
Policija nije zvanično potvrdila da je reč o domu oskarovca, ali adresa odgovara imanju koje je Pit kupio 2023. godine. Prostrana kuća sa tri spavaće sobe nalazi se nadomak čuvenog parka Grifit, u blizini poznatog Holivudskog znaka, i okružena je gustom vegetacijom koja je štiti od pogleda.
Bred Pit nije bio kod kuće u trenutku provale – u to vreme promovisao je svoj novi film „F1“.
Pametni lopovi i nova taktika provala
Mekdonel je otkrio da su uhapšeni deo bande koja je „pljačkala više luksuznih rezidencija širom grada“. Provale su, kako navodi, bile dobro isplanirane – lopovi su čak postavljali skrivene kamere u žbunje ili preko puta kuća kako bi pratili navike svojih žrtava.
Koristili su i „vaj-faj ometače“ da onesposobe sigurnosne sisteme i kamere koje bi mogle da alarmiraju vlasnike ili policiju.
Slavne ličnosti i sportisti, dodaje Mekdonel, često su laka meta jer se njihova javna pojavljivanja i nastupi najavljuju unapred. Ipak, upozorava da i obični građani koji na društvenim mrežama objavljuju informacije o putovanjima nesvesno mogu privući lopove.
„Ne razmišljamo dovoljno o tome – dok želimo da prijateljima pokažemo gde smo i šta radimo, u isto vreme to otkrivamo i svima drugima koji bi mogli da iskoriste tu situaciju“, zaključio je Mekdonel.
