Slušaj vest

Glumica Sloboda Mićalović i njen kolega Vojin Ćetković već 17 godina su u skladnom braku i mnogi im zavide na ljubavnoj i porodičnoj sreći. Sloboda ne govori mnogo o privatnom životu, ali sa svojim fanovima podeli poneki detalj koji ih oduševi.

Glumica je na svom Instagram profilu podelila objavu u kojoj se najverovatnije pronašla, a u kojoj stoji:

"Savršen brak čine dvoje nesavršenih ljudi koji odbijaju odustati jedno od drugoga".

Sloboda Mićalović podelila objavu na Instagramu o braku Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Govoreći o braku, Sloboda je svojevremeno rekla kako ona i Vojin žive kao i svi drugi supružnici, te da i kod njih ima i rasprava i mirnih faza.

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš sa cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno - rekla je glumica za domaće medije.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije Slobode i Vojina:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

Ona je jednom prilikom otkrila i koja je tajna njenog i Vojinovog uspešnog braka:

- Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše, da bi sada trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti. Ljudi su danas izgubili smisao kada je ljubav u pitanju. Primat su uzeli Fejsbuk, Instagram i, naravno, pare - bila je iskrena Sloboda u emisiji "Premijera.

Glumci su u braku od 2008. godine i imaju ćerke bliznakinje Veru i Milu.

Bonus video: Glumica Sloboda Mićalović peva veliki hit