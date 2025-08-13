Šeron Stoun na premijeri sa sinovima: Glumica godinama bezuspešno pokušavala da ostane trudna, pa usvojila 3 dečaka koji su danas opasni frajeri
Holivudska diva Šeron Stoun (67) pojavila se na premijeri svog novog filma „Nobody 2“ u društvu svoja tri sina – Roana (25), Lajarda (20) i Kvina (19). Ovo je jedno od retkih zajedničkih pojavljivanja čitave porodice u javnosti.
Najstarijeg sina, Roana, glumica je usvojila 2000. godine sa tadašnjim suprugom, novinskim urednikom Filom Bronstinom. Nakon razvoda 2004. godine, Šeron je nastavila da širi svoju porodicu – Lajarda je usvojila 2005, a Kvina 2006. godine.
Brak sa Filom Bronstinom i gubitak starateljstva
Šeron Stoun i Fil Bronstin venčali su se 1998. godine. Nakon brojnih pokušaja da zatrudni i devet spontanih pobačaja, par je odlučio da usvoji sina Roana.
„Mi, žene, nemamo prostor da govorimo o dubini ovog gubitka. Ja sam izgubila devet beba zbog spontanih pobačaja. To nije mala stvar – ni fizički ni emotivno – a ipak nas uče da to nosimo same, u tišini, sa osećajem da smo podbacile“, izjavila je glumica 2022. godine.
Brak je pukao 2004. godine, a Fil je tražio razvod zbog „nepomirljivih razlika“. Isprva su imali zajedničko starateljstvo, ali je dogovor bio da Roan tokom školske godine živi sa ocem u San Francisku, a raspuste provodi sa majkom u Los Anđelesu.
Godine 2008. Šeron je pokušala da izmeni aranžman i dovede sina da živi kod nje u LA-u, ali je sud odbio njen zahtev.
„Slomilo mi je srce“, priznala je prošle godine u emisiji Table for Two with Bruce Bozzi. „Završila sam u klinici Mejo sa poremećajem srčanog ritma.“
Glumica veruje da je na odluku suda uticao njen kultni film „Niske strasti“ (Basic Instinct).
„Sudija je pitao mog malog sina: ‘Znaš li da tvoja mama snima seks filmove?’ To je bio vid sistemskog zlostavljanja. Ljudi sada hodaju goli po televiziji, a vi ste kod mene videli možda sekundu naga tela – i ja sam zbog toga izgubila starateljstvo.“
U 2019. godini Roan je zatražio da promeni prezime kako bi nosio prezimena oba roditelja.
Usvajanje Lajarda i Kvina
Lajard je ušao u život glumice 2005, a najmlađi sin, Kvin, godinu dana kasnije.
„Godinama sam pokušavala da usvojim drugo dete, ali sam zaista poverovala da je to moguće tek kada sam ga primila u naručje“, rekla je Šeron za People.
Porodični život kao najveće dostignuće
Iako iza sebe ima više od četiri decenije filmske slave, Šeron Stoun uvek ističe da joj je porodica najveći uspeh.
„Preživela sam sve – seksualno uznemiravanje, pobačaje, moždano krvarenje, razvod, udar groma. Nemam vremena za gluposti – ovde sam da budem zdrava i prisutna majka, dobra ćerka i angažovan građanin. Sve ostalo je samo distrakcija.“
Nakon razvoda, bila je odlučna da proširi porodicu: „Srećna sam kada se budim u kući sa svojom decom. Oni su sada u godinama kada nam više ne treba dadilja. Vikendom se zajedno budimo, igramo košarku, plivamo, gledamo filmove – imamo predivnu porodičnu dinamiku.“
