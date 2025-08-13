Šeron Stoun u društvu svoja tri sina – Roana (25), Lajarda (20) i Kvina (19).

Holivudska diva Šeron Stoun (67) pojavila se na premijeri svog novog filma „Nobody 2“ u društvu svoja tri sina – Roana (25), Lajarda (20) i Kvina (19). Ovo je jedno od retkih zajedničkih pojavljivanja čitave porodice u javnosti.

Najstarijeg sina, Roana, glumica je usvojila 2000. godine sa tadašnjim suprugom, novinskim urednikom Filom Bronstinom. Nakon razvoda 2004. godine, Šeron je nastavila da širi svoju porodicu – Lajarda je usvojila 2005, a Kvina 2006. godine.

Brak sa Filom Bronstinom i gubitak starateljstva

Šeron Stoun i Fil Bronstin venčali su se 1998. godine. Nakon brojnih pokušaja da zatrudni i devet spontanih pobačaja, par je odlučio da usvoji sina Roana.

„Mi, žene, nemamo prostor da govorimo o dubini ovog gubitka. Ja sam izgubila devet beba zbog spontanih pobačaja. To nije mala stvar – ni fizički ni emotivno – a ipak nas uče da to nosimo same, u tišini, sa osećajem da smo podbacile“, izjavila je glumica 2022. godine.

Šeron Stoun i Fil Bronstin bili su u braku 6 godina Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Brak je pukao 2004. godine, a Fil je tražio razvod zbog „nepomirljivih razlika“. Isprva su imali zajedničko starateljstvo, ali je dogovor bio da Roan tokom školske godine živi sa ocem u San Francisku, a raspuste provodi sa majkom u Los Anđelesu.

Godine 2008. Šeron je pokušala da izmeni aranžman i dovede sina da živi kod nje u LA-u, ali je sud odbio njen zahtev.

„Slomilo mi je srce“, priznala je prošle godine u emisiji Table for Two with Bruce Bozzi. „Završila sam u klinici Mejo sa poremećajem srčanog ritma.“

Glumica veruje da je na odluku suda uticao njen kultni film „Niske strasti“ (Basic Instinct).

„Sudija je pitao mog malog sina: ‘Znaš li da tvoja mama snima seks filmove?’ To je bio vid sistemskog zlostavljanja. Ljudi sada hodaju goli po televiziji, a vi ste kod mene videli možda sekundu naga tela – i ja sam zbog toga izgubila starateljstvo.“

U 2019. godini Roan je zatražio da promeni prezime kako bi nosio prezimena oba roditelja.

Usvajanje Lajarda i Kvina

Lajard je ušao u život glumice 2005, a najmlađi sin, Kvin, godinu dana kasnije.

„Godinama sam pokušavala da usvojim drugo dete, ali sam zaista poverovala da je to moguće tek kada sam ga primila u naručje“, rekla je Šeron za People.

Porodični život kao najveće dostignuće

Šeron Stoun Foto: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Iako iza sebe ima više od četiri decenije filmske slave, Šeron Stoun uvek ističe da joj je porodica najveći uspeh.

„Preživela sam sve – seksualno uznemiravanje, pobačaje, moždano krvarenje, razvod, udar groma. Nemam vremena za gluposti – ovde sam da budem zdrava i prisutna majka, dobra ćerka i angažovan građanin. Sve ostalo je samo distrakcija.“

Nakon razvoda, bila je odlučna da proširi porodicu: „Srećna sam kada se budim u kući sa svojom decom. Oni su sada u godinama kada nam više ne treba dadilja. Vikendom se zajedno budimo, igramo košarku, plivamo, gledamo filmove – imamo predivnu porodičnu dinamiku.“

