Glumica Anđelina Džoli navodno planira da se odseli iz Holivuda, te želi da proda svoju istorijsku vilu u Los Anđelesu. Kako prenosi "People", glumačka zvezda razmatra nekoliko lokacija u inostranstvu, te bi mogla da se pridruži drugim slavnima koji su u poslednje vreme napustili Los Anđeles.

Džoli želi da stavi kuću na prodaju i preseli se kad njena deca, blizanci Noks i Vivijen, napune 18 godina sledeće godine. Džoli takođe ma i Medoksa, Paksa, Zaharu i Šajlo s bivšim suprugom Bredom Pitom.

U videu pogledajte kako izgleda vila Anđeline Džoli u Los Anđelesu:

OVDE ŽIVI ANĐELINA DŽOLI: raskošna kuća u Los Anđelesu Izvor: Amtv

Glumica "nikada nije htela stalno da živi u Los Anđelesu", kako kažu izvori, ali nije imala izbora zbog dogovora o starateljstvu s Pitom. Inače, par je postigao nagodbu u decembru 2024, nakon žestoke sudske borbe duge osam godina.

"Biće vrlo srećna kad bude mogla da napusti Los Anđeles", rekao je izvor. Dodao je i da je Anđelinina vila u Los Anđelesu "istorijsko remek-delo". Glumica navodno želi da napravi neka manja poboljšanja na kući pre nego što je oglasi za prodaju.

U galeriji pogledajte kako je Anđelina Džoli blistala na 78. Filmskom festivalu u Kanu:

1/8 Vidi galeriju Anđelina Džoli na 78. Filmskom festivalu u Kanu povodom premijere filma "Edington" Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia, Aurore/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Imanje je ranije bilo u vlasništvu holivudskog reditelja Sesila B. Demila, a Džoli ga je kupila 2017. godine, osam meseci nakon rastanka od Breda, za 24,5 miliona dolara.Raskošna vila uključuje šest spavaćih soba, deset kupatila, a ima čak i biblioteku. Dvorište krase ogromni vrtovi, veliki bazen, a celo imanje je okruženo zelenilom i fontanama.

Imanje ima bogatu istoriju koja je počela 1916. godine. Demil ga je tada kupio za manje od 28.000 dolara. Proširio ga je nakon što je kupio susedni dom koji je nekada bio u vlasništvu legendarnog Čarlija Čaplina.

Pojavljivanje na festivalu u Santa Barbari Foto: Billy Bennight/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Anđelina je ranije pričala o tome da želi da napusti Los Anđeles, ali i da je u gradu morala da ostane zbog dece. "Odrasla sam u ovom gradu. Ovde sam jer moram da budem, zbog razvoda, ali čim napune 18 godina, moći ću da odem. Kada imate veliku porodicu, želite da imaju privatnost, mir, sigurnost. Sada imam kuću u kojoj mogu da odgajam svoju decu, ali ponekad ovo mesto može da bude... Ta humanost koju sam pronašla širom sveta nije ono s čime sam ovde odrasla", rekla je ona za "The Hollywood Reporter".

Anđelina Džoli Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Glumica je otkrila i da planira da mnogo vremena provodi u Kambodži, nakon što njena deca postanu punoletna, a istakla je i da će posećivati članove svoje porodice gde god se nalazili u svetu.

Džoli navodno planira da ode iz SAD, a nije poznato hoće li i njena deca da idu s njom. Nedavno je otkriveno da se njena ćerka Šajlo, koja se odrekla očevog prezimena, privremeno uselila kod navodne devojke Keoni Rouz. Zbog toga je, kako su tvrdili izvori, Anđelina prolazila kroz teške trenutke, prenosi Jutarnji.hr.

U galeriji pogledajte fotografije Anđeline Džoli s decom koju je dobila u braku s Bredom Pitom:

Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nema šanse da je Endži opuštena po tom pitanju. Ona voli da ima svu svoju decu na okupu", ispričali su izvori za medije.

I dok glumica provodi svoje slobodno vreme družeći se s decom, Bred navodno nije u toliko dobrim odnosima s njima. Bivši par je bio u vezi od ranih 2000-ih, a venčali su se 2014. Međutim, samo dve godine kasnije, zbog žestoke svađe, rastali su se. Razvod su finalizovali tek prošle godine. Usred dramatične sudske borbe se Šajlo odrekla očevog prezimena, a od glumca su se javno distancirala i njena braća i sestre.

Zahara Džoli-Pit, Anđelina Džoli Foto: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Inače, u poslednje vreme sve više slavnih zvezda napušta Holivud, a među njima su Natali Portman, Mark Volberg, Eva Longorija, Elen Dedženeres, Sofi Tarner, Rouzi O‘Donel i brojni drugi.

