Princ Hari i njegova supruga Megan Markl produžiće partnerstvo sa Netfliksom, ali novi ugovor neće biti ni približno unosan kao prethodni vredan 100 miliona dolara, piše Page Six.

„Za Netfliks nema rizika, a njima dvoma spašava reputaciju“, rekao je izvor stranih medija. Prema dogovoru, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa i dalje će morati da predstavljaju svoje ideje, a platforma će odlučivati da li će otkupiti prava na njihove projekte. Očekuje se i širenje Megan-inog lajfstajl brenda As Ever na velike ekrane.

Novi projekti Megan i Harija

Druga sezona Meganine Netfliks serije With Love, Meghan trebalo bi da izađe krajem avgusta, navodi se u saopštenju do kojeg je došao Page Six. U decembru će uslediti i specijalna epizoda With Love, Meghan: Holiday Celebration, koja će, kako je najavljeno, doneti „praznično čudo ispunjeno toplinom, tradicijom i obiljem radosti u društvu prijatelja i porodice“.

Kasnije ove godine očekuje se i premijera kratkog dokumentarca Masaka Kids, A Rhythm Within, koji potpisuju Megan i Hari, a koji donosi emotivnu priču o sirotištu u Ugandi gde deca, uprkos teškim okolnostima, pronalaze radost kroz ples, gradeći put ka ozdravljenju, pripadanju i svetlijoj budućnosti.

U planu je i adaptacija romana Karly Fortune Meet Me at the Lake, na kojoj radi njihova produkcijska kuća Archewell Productions u saradnji sa Netfliksom.

Megan o saradnji sa Netfliksom

„Ponosni smo što produžavamo partnerstvo sa Netfliksom i širimo zajednički rad na uključivanje brenda As Ever“, izjavila je glumica za Page Six.

„Moj suprug i ja inspirisani smo partnerima koji blisko sarađuju s nama i našim timom u Archewell Productions, stvarajući promišljen sadržaj u različitim žanrovima, koji odjekuje širom sveta i slavi našu zajedničku viziju.“

Prethodni uspeh na Netfliksu

Dokumentarna serija Harry & Meghan iz 2022. godine pružila je publici intiman uvid u njihove živote i postala jedna od najgledanijih dokumentarnih serija u istoriji Netfliksa. U prva četiri dana od premijere ostvarila je 23,4 miliona pregleda.

S druge strane, With Love, Meghan dostigla je 5,3 miliona pregleda u prvoj polovini 2025. godine i postala najgledanija kulinarska emisija na Netfliksu od svog izlaska.

As Ever – brend koji se rasprodaje

S obzirom na to da se proizvodi iz Meganine linije As Ever rasprodaju rekordnom brzinom čim stignu u prodaju, nastavak saradnje sa Netfliksom bio je logičan potez za vojvodu i vojvotkinju, koji žele da nastave da zarađuju kroz svoje projekte.

