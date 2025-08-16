Slušaj vest

Pola Abdul, pop zvezda koja je obeležila osamdesete i devedesete godine prošlog veka, danas, sa 63 godine, nastavlja da oduševljava publiku širom sveta. Iako je njena karijera bila ispunjena usponima i padovima, njena snaga, posvećenost i ljubav prema plesu i muzici ostali su nepromenjeni.

Tragična nesreća i borba sa povredama

U decembru 1992. godine, tokom turneje "Under My Spell", Pola Abdul je doživela ozbiljnu avionsku nesreću. Dok je putovala malim avionom, jedan od motora je eksplodirao, a desno krilo je zahvatio plamen. Avion je morao da izvrši prinudno sletanje u kukuruzno polje. Pola nije imala sigurnosni pojas, udarila je glavom u plafon aviona i zadobila teške povrede vratnih pršljenova.

"Imala sam 15 operacija vratnog dela kičme. Želim da ovo iznesem javno, jer ljudi govore: ‘Nema nikakvog zapisa o tome da je ona ikada doživela prinudno sletanje.’ Bila sam na turneji, na svojoj prvoj svetskoj turneji... I bila sam na vrhuncu karijere, prodavala više od mnogih drugih izvođača. Polazili smo iz Sent Luisa ka Denveru, u privatnom avionu sa sedam sedišta. Nakon nekih 30, 35 minuta leta, upravo sam se vratila iz toaleta, prešla preko prtljaga da dođem do svog sedišta - i nikada nisam stigla. Jedan motor je eksplodirao, desno krilo se zapalilo, i počeli smo naglo da padamo. Udarcem sam glavom pogodila plafon aviona i izgubila svest."

"Ljudi kažu: ‘Ona ovo izmišlja.’ Znate šta, ti mladi novinari ne shvataju da dok sam bila na turneji nije bilo interneta, nije bilo paparaca. Postojalo je samo tabloidsko novinarstvo."

"Radila sam sa samim vrhom muzičke industrije još od svoje 17. godine. A onda se odjednom desila ta suluda nesreća. Kada sam se osvestila, avion je bio u plamenu. Još šestoro ljudi je bilo u avionu i svi su prošli kroz isto. Ne postoji nijedan razlog da ovo izmišljam i zbog toga izgubim karijeru. To nigde nije zabeleženo... A pošto sam uspela da potpišem sporazume o poverljivosti sa ljudima, nisam želela da iko sazna da sam možda ‘oštećena roba’. Previše sam se trudila da bih došla do karijere koju imam... Probudila sam se u bolnici. Hvala Bogu, ekipa Merv Grifina je saznala da je privatni avion pao i da je bio moj. Spasili su nas u jednom kukuruznom polju, toga se sećam kada sam došla sebi."

"Ja sam bila jedina koja nije imala vezan pojas... Sećam se da sam videla neko svetlo... Sa mnom su bili frizer i šminker, menadžer turneje, računovođa turneje... Sećam se lica mog frizera i šminkera, Danijela Komsa, kako mu se lice osvetlilo, i kako sam na njemu videla strah od Boga, a onda sam verovatno opet udarila glavom i izgubila svest. Kada sam se osvestila, svi smo se držali za ruke i ja sam govorila: ‘Čekajte, nije još naše vreme, ovo je ludilo.’ Kopilot je uspeo da nas spusti prinudnim sletanjem... Niko nije poginuo. Neki su dobili šavove zbog posekotina na čelu ili kolenu. Ali ja sam bila jedina koja je zadobila povredu kičmene moždine."

Hronični bol i terapija

Nakon nesreće, Paula je razvila hronični bol poznat kao refleksnu simpatičku distrofiju (RSD), takođe poznatu kao kompleksni regionalni bolni sindrom (CRPS). Ova bolest je neurološki poremećaj koji izaziva intenzivan, dugotrajan bol.

"RSD je poremećaj simpatičkog nervnog sistema koji karakteriše hroničan, jak bol", objasnila je Pola Abdul.

Za ublažavanje bola, Pola je koristila različite tretmane, uključujući kortikalnu integrativnu terapiju. Ova neinvazivna terapija je pomogla u smanjenju bola i poboljšanju kvaliteta njenog života.

Povratak na scenu i inspiracija

Nakon sedmogodišnje pauze, Pola Abdul se vratila na scenu kao jedan od originalnih sudija u popularnom šouu "American Idol". Njena posvećenost plesu i muzici nije jenjavala, a njeni nastupi su i dalje puni energije i strasti.

"Nisam dozvolila da bol bude prepreka. Nastavila sam da plešem, da učim i da se razvijam", izjavila je Pola Abdul.

Ishrana i fizička aktivnost

Pola Abdul pridaje veliku pažnju svojoj ishrani i fizičkoj aktivnosti. Njena ishrana je zasnovana na principima alkalne dijete, bogata voćem, povrćem i zdravim žitaricama.

"Volim voće, povrće i kokosovu vodu. Pazim da jedem zdrave žitarice poput kinoe i umešam malo proteina", kaže Pola.

Pored toga, Pola redovno vežba. Njena dnevna rutina uključuje 30 minuta kardio treninga, sat vremena treninga snage i dodatnih sat i po na koreografiji i istezanje.

"Treneri mi konstantno nude nove izazove kroz vežbe koje ciljaju različite mišićne grupe", dodaje ona.

Nega kože i rutina

Pola Abdul takođe pridaje veliku pažnju nezi svoje kože. "Nikada ne idem u krevet sa šminkom. Radim rutinu čišćenja i umivam lice otprilike tri puta da bih sve skinula", otkrila je.

Pogled u budućnost

Iako je trenutno fokusirana na nastupe, Pola Abdul ne isključuje mogućnost povratka televiziji ili ponovnog bavljenja koreografijom.

"Volim da budem učiteljica i još uvek koreografšem, to je deo mene".

Pola Abdul je živi dokaz da snaga duha, posvećenost i ljubav prema onome što radimo mogu prevazići i najveće prepreke. Njena priča inspiriše mnoge da se suoče sa svojim izazovima i nastave da teže svojim ciljevima.

