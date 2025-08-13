Slušaj vest

Dženifer Lopez ponovo dokazuje da za nju godine ne postoje. Pop diva i glumica, koja je pre samo nekoliko nedelja proslavila 56. rođendan, objavila je seriju novih fotografija na Instagramu - i nikada nije izgledala bolje.

Ovoga puta odlučila se za kombinaciju koja odiše čuvenim francuskim šarmom i seksepilom. Na sebi je Džej Lo imala crni bodi-rolku sa dugim rukavima, crne čarape sa upečatljivim floralnim dezenom i vrtoglavo visoke crne štikle. Luk je upotpunila kožnom beretkom, a ono što je posebno privuklo pažnju fanova bile su njene izvajane butine, zbog kojih su društvene mreže proključale.

1/4 Vidi galeriju Dženifer Lopez u provokativnom izdanju Foto: Printscreen/Instagram/Jlo

U komentarima ispod objave ređali su se komplimenti, a mnogi su ovo nazvali njenim “najboljim izdanjem do sada”. Jedan od pratilaca je napisao: “Džej Lo, ti si umetničko delo”, dok su drugi isticali da izgleda bolje nego ikad u karijeri.

Fotografije su za kratko vreme prikupile stotine hiljada lajkova, a modni kritičari su saglasni - ovim editorijalom Dženifer Lopez je još jednom pokazala da je prava ikona stila i da njen seksepil ne bledi ni posle decenija u centru pažnje.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

VIDEO: Džej Lo stavlja crveni karmin: