Lazar Ristovski (72) još jednom je pokazao da godine ne mogu da zaustave energiju, vitalnost i mladalački duh. Slavni glumac, producent i scenarista, kojeg publika pamti po brojnim kultnim ulogama, ovog puta je bez ijedne filmske scene “zapalio” društvene mreže.
Na svom Instagram profilu podelio je fotografiju sa odmora u Grčkoj. Na ivici bazena, pod toplim grčkim suncem, Lazar Ristovski izgleda kao pravi gospodin vitalnosti. U kupaćem kostimu, sa izvajanim telom koje odaje godine posvećenosti zdravom životu, odiše snagom i spokojem.
Preplanuli ten, postojani stav i smirena koncentracija dok sedi u joga pozi, uz gustu, srebrnastu bradu i kosu, daju mu izgled čoveka koji je podjednako snažan duhom i telom. Njegova pojava odiše samopouzdanjem, a energija kojom zrači dokaz je da godine mogu biti samo broj kada se živi punim plućima.
Uz fotografiju, Lazar je kratko napisao: „Grčka – leta Gospodnjeg 2025.“ Među prvima se oglasila njegova izabranica, Anica Lazić, koja nije krila oduševljenje njegovim izgledom.
Podmladio se uz 39 godina mlađu izabranicu
Podsetimo, Anica je ranije govorila o njihovoj vezi i reakcijama javnosti nakon Lazarovog razvoda od glumice Danice Ristovski.
– Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke – ja volim sa kremom, a on sa džemom i orasima. I to je sve – rekla je Anica za “Blic”.
Dodala je i da je tužna zbog stava društva prema ženama u četrdesetim:
– Žao mi je što se žene, čim napune četrdeset godina, nazivaju “babama” i kao da je starenje nešto sramotno. Ja bih volela da jednog dana budem baka i to mi je cilj. Oduvek sam bila okružena starijima od sebe, sve moje drugarice su starije. Možda je to zrelost, možda horoskop, ali Bog mi je tako dao. Što se nas tiče, razlika u godinama nam je najmanje važna, a u medijima najviše – zaključila je.
