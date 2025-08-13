Slušaj vest

Ešli Bajden, ćerka bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, podnela je zahtev za razvod braka od plastičnog hirurga Hauarda Krina. U braku su bili više od 13 godina, prenosi "New York Post".

Zahtev je podnela na Opštinskom sudu u Filadelfiji, u ponedeljak. Istog dana je objavila fotografiju na Instagram storiju na kojoj je šetala kroz park, pokazujući palac prema gore. Uz fotografiju je objavila Bejonsinu pesmu "Freedom". U ponedeljak je objavila i citat kojim je poručila: "Novi život, novi počeci znače nove granice. Novi načini postojanja koji neće izgledati niti zvučati kao što su pre."

Džo Bajden, Ešli Bajden Foto: EPA/Shawn Thew

Razlog razvoda još uvek nije poznat.

Hauard je Ešli zaprosio 2011. godine, nakon što je dobio Džoovu dozvolu. "On je onaj pravi. I dobija đavolski dobru ženu", rekao je ranije bivši predsednik SAD. Godinu dana nakon veridbe se par venčao u Grinvilu u Delaveru, pred 200 zvanica.

Ešli Bajden se razvodi posle 13 godina braka Foto: Jacek Boczarski / AFP / Profimedia

Ešli je spomenula svoje venčanje u javnosti kada je predstavljala svog oca na Demokratskoj nacionalnoj konvenciji prošle godine. "U to vreme je moj otac bio potpredsednik, ali je bio i otac koji je doslovno organizovao ceo prijem. Vozio se okolo u svom John Deere terencu, aranžirao cveće i usput je bio vrlo emotivan", rekla je ona.

Krin je, inače, otorinolaringolog i plastični hirurg u bolnici "Thomas Jefferson University Hospital" u Filadelfiji, a par je pre razvoda živeo u tom gradu. Nemaju zajedničku decu.

