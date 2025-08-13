Slušaj vest

Oskarovac Leonardo Dikaprio, poznat širom sveta po ulogama u filmovima „Romeo i Julija“ i „Titanik“, imao je kratku, ali neobičnu situaciju na Ibici kada su ga zaustavili i pretresli pripadnici Španske civilne garde na ulazu za ekskluzivnu žurku.

Na videu koji je objavio Dejli mejl na X-u, Dikaprio je ležerno obučen u crno od glave do pete, sa svojom prepoznatljivom kapom, dok čeka u redu i pregleda telefon. U pozadini se čuje žena za koju se veruje da je njegova partnerka, model Vitorija Ćereti, kako kaže: „Trenutno me temeljno pretresaju.“

Standardna procedura – niko nije bio izuzetak

Prema sajtu Page Six, pretres je bio deo standardnih bezbednosnih procedura – svaki gost je morao da pokaže svoju ličnu kartu i da se podvrgne fizičkoj proveri. Jedan izvor kaže da policajac u početku nije prepoznao poznatog glumca: „Bilo je smešno. Pogledao ga je dva puta, shvatio ko je to, a zatim ga je pustio unutra.“

Događaj, koji je organizovao španski glumac Aron Pajper u saradnji sa brendom tekile Patron, privukao je brojna poznata lica. Među gostima su bili Tobi Magvajer, Dikapriov bliski prijatelj i kolega iz filma „Veliki Getsbi“, i manekenka Kendal Džener. Međutim, reperu Trevisu Skotu navodno nije bio dozvoljen ulazak.

Dikaprio - čest gost Ibice

Oskarovac je mnogo puta ranije posećivao Ibicu, uživajući u plažama, jahtama i noćnom životu. Ranije ovog meseca, on i Vitorija Ćareti viđeni su na jahti Džefa Bezosa i Loren Sančez tokom njihovog boravka u Španiji. Par je zajedno od leta 2023. i često su u fokusu paparaca.

Filmski planovi

Dikaprio je poslednji put viđen u filmu Martina Skorsezea „Ubice cvetnog meseca“, zasnovanom na knjizi američkog novinara Dejvida Grana. U filmu su glumili i Robert De Niro, Lili Gledston, Brendan Frejzer i mnogi drugi.

Njegov sledeći projekat biće akcioni triler „Jedna bitka za drugom“ u režiji Pola Tomasa Andersona.

