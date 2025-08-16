Slušaj vest

Britanska manekenka Naomi Kembelviđena je na jahti u Španiji, obučena u crno-beli bikini sa tufnama i čipkastim detaljima. Uz nju je bio saudijski filmski producent Mohamed Al Turki, sa kojim neguje dugogodišnje prijateljstvo.

Naomi Kembel u kupaćem Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na društvenim mrežama Naomi Kembel je nedavno čestitala 40. rođendan producentu, ističući njegov značaj kao "izabrane porodice" i izražavajući zahvalnost za njihovo prijateljstvo.

Njihova povezanost poznata je od 2021. godine, kada je Mohamed Al Turki prvi put objavio zajedničku fotografiju sa Naomi Kembel na Instagramu.

U javnosti su se povremeno pojavljivale spekulacije o mogućoj romantičnoj vezi između njih, ali Naomi Kembel je jasno naglasila da je reč isključivo o prijateljstvu.

Detalj koji je svima promakao je i to da Naomi nosi periku na paparaco fotkama koje su se pojavile u javnosti.

(Kurir.rs/Mondo)

 VIDEO: Nenad Borovčanin i Naomi Kembel u Istanbulu

Nenad Borovčanin i Naomi Kempbel u Istanbulu Izvor: Kurir