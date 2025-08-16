Slušaj vest

Britanska manekenka Naomi Kembelviđena je na jahti u Španiji, obučena u crno-beli bikini sa tufnama i čipkastim detaljima. Uz nju je bio saudijski filmski producent Mohamed Al Turki, sa kojim neguje dugogodišnje prijateljstvo.

Na društvenim mrežama Naomi Kembel je nedavno čestitala 40. rođendan producentu, ističući njegov značaj kao "izabrane porodice" i izražavajući zahvalnost za njihovo prijateljstvo.

Njihova povezanost poznata je od 2021. godine, kada je Mohamed Al Turki prvi put objavio zajedničku fotografiju sa Naomi Kembel na Instagramu.

U javnosti su se povremeno pojavljivale spekulacije o mogućoj romantičnoj vezi između njih, ali Naomi Kembel je jasno naglasila da je reč isključivo o prijateljstvu.

Detalj koji je svima promakao je i to da Naomi nosi periku na paparaco fotkama koje su se pojavile u javnosti.

