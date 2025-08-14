Slušaj vest

Uprkos brojnim spekulacijama kako kulinarski šou vojvotkinje od Saseksa neće imati drugu sezonu, iz Netflixa dolazi drugačija vest

Netflix je sad najavio drugu sezonu emisije koju vodi Megan Markl, a koja će se vratiti na ekrane 26. avgusta 2025. godine.

U trejleru nove sezone Megan priprema hranu, druži se s prijateljima i otkriva koje jelo njen suprug, princ Hari, ne voli – to je jastog. Druga sezona uključuje goste poput Krisi Tajgen i Džejmi Kern Lima, a u planu je i božićna specijalna epizoda koja će biti emitovana u decembru. Emisija se snima u iznajmljenoj kući blizu njihove vile u Montesitu, zbog privatnosti.

Iako "S ljubavlju, Megan" nije uspela da se probije u Netflixov top 300 program tokom prve polovine 2025. godine, a gledanost je bila opisana kao skromna, striming gigant i dalje nastavlja saradnju sa Saseksima. Par je potpisao novu višegodišnju "first look" saradnju s Netflixom za projekte filma i televizije, ali ovaj novi ugovor ocenjen je kao "degradiran" u odnosu na njihov raniji ugovor vredan oko 100 miliona dolara.

U galeriji pogledajte scene iz emisije Megan Markl na Netflixu:

Novi ugovor

Novi dogovor omogućava Netflixu pravo prvog izbora za njihove projekte, ali ne obavezuje potrošnju velikih budžeta kao pre, što su stručnjaci okarakterisali kao smanjenje i "izborno finansiranje".

PR stručnjak Mark Borkovski opisao je novi ugovor kao "smanjenje", objašnjavajući da je to daleko od džekpota s originalnim ugovorom Harija i Megan koji su potpisali 2020. godine.

Šou Megan Markl na Netflixu imaće i drugu sezonu Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Mislim da je Netflix odradio vrlo uredan posao udaljavanja od dvoje vrlo 'skupih' ljudi koji nisu ispunili očekivanja, skinuli su taj ugovor sa stola i dali im skromniji", objasnio je za Daily Mail.

Osim druge sezone serije "S ljubavlju, Megan", u planu je i kratki dokumentarni film o siročadima u Ugandi i nekoliko drugih projekata, uključujući ekranizaciju romantičnog romana "Meet Me At The Lake". Megan je istakla ponos zbog nastavka saradnje i širenja rada na njen lajfstajl brend "As Ever".

Kritike na račun šoua Megan Markl na Netflixu uglavnom nisu pozitivne Foto: Printscreen/ YouTube/ Jamie Kern Lima

Prva sezona prikazivala je bivšu zvezdu serije "Suits" u druženju s prijateljima i poznatim gostima na raskošnom posedu u Kaliforniji, gde je Megan delila savete o kuvanju, baštovanstvu i domaćinstvu.

Međutim, mnogi su kritikovali seriju, nazvavši je "senzacionalno apsurdnom i banalnom", a ni ocene nisu bile bajne. Serija tako ima ocenu 3,2 od 10 na IMDB-u i ocenu 38 odsto na Rotten Tomatoes, što ukazuje na to da TV serija nije baš naišla na oduševljenje gledalaca.

Takođe, Megan je ismejana jer je perece iz pakovanja stavila u plastičnu kesicu, te je kritikovala jednog gosta što je koristio Markl kao prezime umesto Saseks, dok je pak jedna gledateljka čak zapretila tužbom tvrdeći da joj je recept za domaću so za kupanje opekao kožu.

(Kurir.rs/ Tportal)

