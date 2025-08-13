Slušaj vest

Princeza Dajana, voljena širom sveta, bila je poznata po snažnoj vezi sa svojim sinovima, princom Vilijamom i princom Harijem. Osim što ih je vodila u školu i uključivala u svoje kraljevske obaveze, Dajana je uvek nalazila vreme da provede kvalitetne trenutke sa njima.

Jedne od poslednjih javnih fotografija na kojima je viđena sa svojim najstarijim sinom Vilijamom nastale su 21. avgusta 1997. godine. Tada su majka i sin uživali u ručku u restoranu La Famiglia u londonskoj četvrti Čelsi.

Dan koji je ostao zauvek urezan

Na tim dirljivim fotografijama, Dajana je obučena u svetlosivo odelo, sa osmehom na licu dok razgovara sa Vilijamom. Tada petnaestogodišnji princ nosio je košulju i džemper, farmerke i patike, spreman da se pridruži majci u poznatom toskanskom restoranu u blizini King’s Roada.

Samo deset dana kasnije, 31. avgusta 1997, svet je potresla vest da je princeza Dajana poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Pogledajte u galeriji fotografije princeze Dajane sa sinovima:

Princeza Dajana sa prinčevima Vilijamom i Harijem Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia, Lord Snowdon / Shutterstock Editorial / Profimedia, © Mike Randolf / Avalon / Profimedia

Vilijam o najtežem trenutku u životu

Godinama kasnije, vojvoda od Kembridža prisetio se bolnog trenutka kada je saznao za majčinu smrt. Tokom mini turneje po Škotskoj, na otvaranju Generalne skupštine Crkve Škotske, govorio je o tome zašto ta zemlja zauzima posebno mesto u njegovom srcu.

"Škotska je izvor nekih od mojih najsrećnijih uspomena, ali i najtužnijih," rekao je Vilijam.

Princ Vilijam i princ Hari na sahrani princeze Dajane
Princ Vilijam i princ Hari na sahrani princeze Dajane Foto: ADAM BUTLER / AFP / Profimedia


"Bio sam u Balmoralu kada su mi rekli da je moja majka umrla. Još u šoku, pronašao sam utehu u službi u Crathie Kirk tog jutra. U mračnim danima tuge koji su usledili, priroda Škotske pružila mi je mir i snagu. Zbog toga će moja povezanost sa Škotskom zauvek ostati duboka." 

