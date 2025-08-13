Slušaj vest

Netfliks je podelio i frustrirao fanove nakon što je vratio jednu od omiljenih serija, ali uz mali "ali“. Ova striming platforma godinama ima reputaciju da otkazuje popularne serije već nakon prve sezone, pa je zato pravo olakšanje kada stigne vest da će se neka uspešna serija ipak nastaviti.

Toliko su se gledaoci navikli na tu praksu, da na društvenim mrežama već unapred prognoziraju kako će, čim im se neka serija svidi, Netfliks učiniti sve da je skloni sa repertoara.

1/5 Vidi galeriju Netfliksova serija "Wednesday" Foto: Printscreen/Instagram/Netflix

Međutim, nakon istorijskog debija, ova serija je osvojila veliki broj fanova širom sveta i dobila pohvale i od publike i od kritičara.

Na platformi IMDb serija ima impresivnu ocenu 8,0 od 10, dok na Rotten Tomatoes-u poseduje 83 odsto popcorn skoru od publike. Kritičari su takođe bili zadovoljni, pa je na Tomatometer-u dobila 77 odsto.

Serija je postala najgledanija Netfliksova serija na engleskom jeziku u to vreme i lansirala Dženu Ortegu na potpuno novi nivo popularnosti.

Ako još niste pogodili, u pitanju je serija "Wednesday", svojevrsna spinoff i nova interpretacija originalne Porodice Adams, koja se fokusira na mračnu Vensdej Adams.

Serija "Sreda" Foto: Printscreen/Instagram/Netflix

Debitovala je 2022. godine i postala ogroman hit, a fanovi su bili oduševljeni kada je početkom 2023. Netfliks objavio da će druga sezona stići 2025. godine.

Druga sezona premijerno je prikazana 6. avgusta, ali postoji mali problem — podeljena je na dva dela, pri čemu će drugi deo izaći 3. septembra ove godine. Ova odluka, međutim, nije naišla na odobravanje kod velikog broja gledalaca.

U Fejsbuk grupi Netflix Bangers, gde se raspravlja o svim filmovima i serijama na ovoj platformi, mnogi su izrazili nezadovoljstvo.

Dok su neki preispitivali da li serija može da parira kvalitetu prve sezone, mnogima je posebno zasmetala podela epizoda na dva dela, jer su želeli da celu sezonu odgledaju „u cugu“.

"Zašto je podeljena na dva dela? Mrzim to", "Nije dobra kao prva sezona za sada, ali možda se popravi u poslednjim epizodama. Mislim da je predugo čekala da se vrati. Netfliks to stalno radi", "Nadam se da će drugi deo biti bolji — slažem se, šta je ovo, do đavola?!", "Upravo sam završio i baš sam besan što su je podelili na dva dela, stvarno bezveze", "Još sam više besan jer moram da čekam do septembra. Želim da odgledam sve odmah, do tada ću pola zaboraviti, užas.“

VIDEO: Serija koja je uzdrmala svet: