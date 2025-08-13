Slušaj vest

Verovatno najpoznatiji kraljevski ljubavni trougao u istoriji jeste onaj između tadašnjeg princa Čarlsa, Kamile Parker i princeze Dajane.

Početkom 1990-ih godina javnost je postala upoznata sa aferom Čarlsa i Kamile i bračnim problemima princa i princeze od Velsa, a zapravo drama se odvijala godinama unazad.

1/7 Vidi galeriju Princeza Dajana, Kkralj Čarls i Kamila Parker Bouls Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Anwar Hussein / Avalon / Profimedia, Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Kako je Tom Bauer pisao u svojoj knjizi o životu kralja Čarlsa III - pod nazivom „Pobunjeni kralj: Stvaranje monarha“ - autor Tom Bauer na jednoj rođendanskoj zabavi 1989. godine odigrao se posebno buran susret između njih troje.

Do svađe je došlo kada je Dajana neočekivano stigla na zabavu za Anabel Goldsmit u njenom domu u jugozapadnom Londonu, gde su Kamila i njen tadašnji suprug Endru Parker Bouls takođe bili gosti.

- Dajana je neočekivano stigla na rođendansku zabavu u kući Anabel Goldsmit u Hamu, blizu Ričmonda- pisao je Tom Bauer

Čarls je bio sa Dajanom, a tamo su bili i Kamila i njen tadašnji suprug Endru Parker Bouls. U sobi je sve iznenada utihnulo, a Dajana je rekla Kamili da ostavi Čarlsa na miru.

Endru Parker Bouls i princeza Dajana Foto: Profimedia

Kao odgovor, Kamila je "kontrolisala svoj bes" i rekla princezi da je njeno ponašanje "neprihvatljivo u privatnoj kući". Kako je rekla tada Kamila, princeza nije u poziciji da se žali. Dajana je prošla "kroz telohranitelje" i otišla.

- Kamilini bliski prijatelji su za taj potresni susret krivili Dajanu, jer je napravila "javnu scenu". Drugi su optužili Kamilu da je ku*ka. - piše Tom Bauer.

Kasnije te godine, Čarls i Kamila su sve više provodili vreme zajedno. Čak su i letovali zajedno u Turskoj, zajedno sa Kamilinim suprugom.

Kralj Čarls, princeza Dajana i kraljica Kamila Foto: Arthur Edwards / News Licensing / Profimedia

Kamila je fotografisana kako nosi narukvicu sa utisnutim inicijalima G i F, referenca na Čarlsove i Kamiline nadimke jedno za drugo, Gledis i Fred.

Dajana i Čarls su se razdvojili 1992. godine, iste godine kada je objavljena princezina autorizovana biografija "Dajana: Njena istinita priča". Sadržala je prvi javni pomen afere između Čarlsa i Kamile.

kraljevski par na Uskršnjoj liturgiji Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / AFP / Profimedia

Proći će još jedna godina pre nego što je štampa dobila neosporni dokaz o aferi nakon skandala „tampongajt“, u kojem su objavljeni transkripti intimnog telefonskog razgovora između para od četiri godine ranije.

Bauer tvrdi da je od tada „bitka kod Velsa izazvala globalnu fascinaciju“, delimično zahvaljujući ulozi koju je svaka strana igrala u drami.

- Britanija je bila podeljena oko toga gde je krivica. Većina, posebno žene, krivila je Čarlsa. Verovali su verziji koju je napisao Ričard Kej, novinar Dejli mejla i Dajanin poverenik: „Poznavao sam devojku potpune jednostavnosti, čak i naivnosti - uplašenu, nesigurnu i divnog društva - pisao je Bauer.

- Posetioci Balmorala opisivali su sasvim drugačiju figuru. Njihovi izveštaji prikazivali su manipulativnu ženu koja je nameravala da uništi odnose, posebno svoje sa Čarlsom i njegovom majkom.- pisao je Bauer i o onima koji su krivili Dajanu.

VIDEO: Kralj Čarls dao 600.000 funti za obnovu Hilandara: