Pretposlednja epizoda serije "I tek tako..." (And Just Like That) nagoveštava da bi priča Keri Bredšo mogla da se završi bez ljubavnog epiloga, dok se fanovi i kritičari podjednako suočavaju s oproštajem od nastavka kultnog "Seks i grada".

Ne zovu je uzalud ultimativnom "singl devojkom"! Pretposlednja epizoda treće sezone serije "I tek tako..." nagoveštava da bi priča Keri Bredšo, koju tumači glumica Sara Džesika Parker, mogla da se završi bez srećnog ljubavnog epiloga.

Poslednja epizoda treće sezone nastavka "Seksa i grada" biće emitovana 14. avgusta i ujedno će označiti kraj ove serije o kojoj se mnogo pričalo.

Pod naslovom "Zaboravi na muškarca" jedanaesta epizoda sezone metaforički sugeriše da bi Keri na kraju ipak mogla da ostane sama kada serija "I tek tako..." bude završena.

Hoće li Keri finale dočekati kao singl devojka?

Epizoda od 7. avgusta prati Keri nakon što je okončala niz romantičnih veza. Ona je zauzeta pisanjem ljubavnog romana i o tome razgovara sa svojom urednicom Amandom (Ešli Atkinson).

Kerin roman, istorijska fikcija sa ženskom protagonistkinjom iz 19. veka, zbunjuje Amandu, kojoj se sviđa delo, ali smatra da mu nedostaje završno poglavlje.

Keri joj, međutim, odgovara: "Imaš poslednje poglavlje… To je poslednja stranica. Nakon što joj ljubav umre, ona je sama u vrtu."

Amanda, koja sebe naziva "devojkom za srećne krajeve", iznenađena je i kaže Keri da je napisala romantičnu tragediju. Keri se ne slaže i ne shvata zašto je sama žena u vrtu tragedija.

Amanda joj tada kaže: "Žena sama na kraju – zar to ne bi bila tragedija?"

Hoće li Keri Bredšo ponovo pronaći ljubav?

Nakon završenog sastanka s urednicom, Keri se nalazi sa prijateljicama Šarlot (Kristin Dejvis) i Mirandom (Sintija Nikson) i saopštava im da joj se završetak njenog romana dopada jer je iskren.

Ipak, ostaje tračak nade, jer na kraju epizode Keri piše epilog romana, sugerišući da njena ljubavna priča još nije završena.

U epilogu, prijateljica protagonistkinje romana dobija pismo od poznanice koja je poziva na zabavu u čast povratka njenog rođaka. Taj muškarac, kako Keri na kraju piše, jeste "zgodan udovac".

Finale serije otkriće da li Kerin ljubavni život ima još poglavlja i da li će uploviti u novu romansu.

Podsetimo, Majkl Patrik King, tvorac serije, nedavno je objavio da se "I tek tako..." završava 12. epizodom, treće sezone.

Serija je stekla reputaciju najpoznatijeg "hate watch" sadržaja na televiziji. Ipak, i njeni fanovi i njeni kritičari (koji su često isti ljudi) ostali su zatečeni novim pitanjem nakon Kingove objave: Zašto smo tužni što se opraštamo od serije koju smo godinama zajednički kritikovali? Odgovor verovatno leži u gotovo 30-godišnjem odnosu koji imamo sa njenim prethodnikom, "Seksom i gradom".

Možda bi joj još jedna sezona dala priliku da se približi onome što su mnogi gledaoci želeli. Možda i ne. Nikad nećemo saznati. Ali nismo mogli da se ne zapitamo…

