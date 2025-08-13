Slušaj vest

Američka glumica i supruga princa Harija, Megan Marklje ove godine pokrenula emisiju "With love, Megan", svojevrsni lajfstajl šou u kome vojvotkinja od Saseksa deli savete i trikove.

Mnogi su je napali da je iskopirala kulinarski šou Pamele Anderson, a primetna je ista estetika, koncept, čak i delovi trejlera su isti.

Ipak, Pamela Anderson ne smatra da joj je Megan ukrala koncept i da "samo radi svoje" iako se i izvršna producentkinja njene emisije "Pamela kuva s ljubavlju" oglasila i rekla da je ponosna što rad sa Pamelom tako snažno odjekuje.

1/7 Vidi galeriju Stiže nova sezona "S ljubavlju, Megan" Foto: Printscreen/Instagram/meghan, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bilo kako bilo, šou Megan Markl se na Netfliks vraća 26. avgusta, a interesovanje je izgleda bilo toliko veliko da je druga sezona "S ljubavlju Megan" bila najavljanje samo tri dana nakon završetka prve sezone.

Megan Markl je objavila zvanični trejler za drugu sezonu serije „S ljubavlju, Megan“ kako bi nas malo uvela u priču i zaintrigirala šta nas sve očekuje uskoro.

A u trejleru se otkriva i koju to namirnicu njen suprug, princ Hari ne voli da jede. Megan Markl nam otkriva detalje iz ishrane svog muža dok kuva sa dobitnikom Emi nagrade, kuvarom Hosezom Andresom.

- Znate ko ne voli jastoga? -Markl pita svoju gostujuću zvezdu u videu.

- Moj muž!

Na šta Andres duhovito odgovara: Ipak ste se udali za njega? Šta mu je odgovorila Megan, videćemo u drugoj sezoni njenog šoua.

Dugo se pričalo da Hari i njegova porodica izbegavaju određena jela od morskih plodova zbog rizika od trovanja hranom, mit koji je razotkrio kraljevski kuvar Deren Mekgrejdi u objavi na Tviteru.

Daren je podelio fotografiju kraljevskog menija iz 1989. godine, koja ukazuje da je kraljica Elizabeta II ručala sufle de omard u zamku Vindzor. (Homard“ je francuska reč za jastoga).

- Dokaz da kraljevska porodica ZAISTA jede školjke - napisao je uz fotografiju.

Da li je to kraljevsko pravilo stupilo na snagu kada je Deren prestao da radi za njih ili se Hariju jednostavno ne dopada ukus jastoga, možda će nam vojvoda od Saseka jednom sam otkriti.

VIDEO: BBC povukao podkast o princu Hariju i Megan Markl: