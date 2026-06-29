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Čuveni srpski glumac Miki Manojlović, igrao je u brojnim kultnim ostvarenjima kao što su "Otpisani", "Samo jednom se ljubi", "U raljama života", "Otac na službenom putu", "Underground", "Mi nismo anđeli", kao i mnogi drugi.

Ipak, jednu ulogu, koja je mogla da ima veliki značaj za njegovu karijeru, nije želeo da prihvati.

1/5 Vidi galeriju Miki Manojlović Foto: Kurir, ATA images, Stefan Stojanović/ Mondo

Manojlović je pre nekoliko godina gostovao u emisiji Aleksandra Stankovića "Nedeljom u 2" i otkrio da je odbio saradnju sa tvorcem "E.T"-a zbog stereotipa. Stiven Spilberg mu je ponudio ulogu u filmu "Mirotvorac", a on je odbio.

"Ne mogu i nikada nisam želeo niti ću, igrati loše momke sa istoka. Jednu od tih uloga je nudio Spilberg. Ne mogu. Na istoku ima veoma loših momaka, ali to je bio trend, da su loši momci sa istoka uzrok problema, a koje ćemo mi opremljeni 'high tech' tehnologijom da rešimo. Taj stereotip loših momaka sa istoka i to sa istoka na kom sam ja rođen? Nisam mogao na krvi tih naroda da zaradim nijedan dolar", rekao je Miki.

Režiser Stiven Spilberg Foto: AP Chris Pizzello

Miki Manojlović gostovao je svojevremeno u emisiji "Jedan dobar dan" na RTS-u, te iznenadio voditelje, ali i publiku, kada je izneo niz kritika. Kako je istakao, njegova želja je da se digitalizuje serija "Vuk Karadžić", iako je u emisiju pozvan povodom emitovanja "Otpisanih".

"Ono što bih voleo da kažem, a sad je prilika, meni nije jasno, a imam pravo to da kažem... Meni nije jasno da RTS nije digitalizovala seriju, koja je jedina naša serija koja je dobila najveću međunarodnu nagradu, seriju koja se zove 'Vuk Karadžić'. On nije digitalizovan i ne znam gde to držite. To je jedan gaf, nepažnja", rekao je Miki bez ustezanja između ostalog.

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